﻿Niederlage zum Auftakt: Hansa Rostock U19 unterliegt Eintracht Braunschweig

Rostock. Die U 19 des FC Hansa Rostock ist am Sonnabend mit einer Niederlage in die neue Saison der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost gestartet. Im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig gab der Koggenklub eine Führung aus der Hand und hatte am Ende mit 1:4 (1:2) das Nachsehen. „Es ist eine verdiente Niederlage, die aber ein bis zwei Tore zu hoch ausfällt“, meinte FCH-Coach Christian Rahn.

Dabei startete die Mannschaft des Ex-Profis mit viel Schwung in die Partie. Antek Wrebiakowski brachte die Ostseestädter früh mit 1:0 in Führung (7.). Die Freude sollte jedoch nicht lange anhalten. Denn nur vier Minuten später konnten die Braunschweiger nach einer Ecke ausgleichen (11.).

Statistik Hansa U 19: Maurer – Szybora (64. Thomas), Bera (77. Hauer), Pelzer, Bauer, Wagner, Wrebiakowski (87. Fürstenau), Kelm (64. Zamzow), Labenz, Krohn (77. Stoldt), Venohr. Tore: 1:0 Wrebiakowski (7.), 1:1 (11.), 1:2 (31./Elfm.), 1:3 (84.), 1:4 (90. +2.). Schiedsrichter: Pascal Bär. Zuschauer: 111.

Eintracht Braunschweig dreht Partie noch vor der Pause

Es kam noch schlimmer für die jungen Hanseaten. In der 31. Minute verwandelten die Niedersachsen einen Strafstoß und drehten die Partie. Mit 1:2 ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel warfen sich die Blau-Weißen noch mal voll rein. Ihre Bemühungen sollten aber nicht belohnt werden. Im Gegenzug konnten die Niedersachsen per Doppelschlag auf 1:4 stellen (84., 90. +2.) und alles klar machen.

„Wir müssen uns in der Chancenverwertung steigern und hinten besser absichern. Insgesamt haben die Jungs aber kein schlechtes Spiel abgeliefert. Ich konnte viele gute Ansätze sehen. Jetzt gilt es dranzubleiben und weiterzuarbeiten“, meinte Rahn.

