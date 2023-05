﻿3:1 in Fürstenwalde: Rostocker FC bringt sich für Pokalfinale in Form

Fürstenwalde. Der Rostocker FC scheint startklar für das Landespokalfinale zu sein. Die Generalprobe dafür haben sie am vergangenen Freitag erfolgreich bewältigt. Das 3:1 (1:1) der Rostocker Fußballer beim FSV Union Fürstenwalde war der siebte Pflichtspielsieg in Folge. Damit ist dem RFC (jetzt 69 Punkte) der zweite Tabellenrang in der NOFV-Oberliga Nord auch nicht mehr zu nehmen. Das lag an der 2:3-Niederlage des TuS Makkabi Berlin (3. Platz/65 Punkte) bei Staffelsieger FC Hansa Rostock U 23.

Adigo: „Kompliment für diese Leistung“

RFC-Trainer Christiano Dinalo Adigo kann es nach eigenen Aussagen nicht hoch genug bewerten, dass seine Elf am Saisonende Zweiter wird. „Gerade die zurückliegenden Wochen haben gezeigt, welche Mentalität und welcher Spirit in dieser Mannschaft steckt. Wir haben nur einen kleinen Kader, sind aber ein eingeschworener Haufen. Ein großes Kompliment für diese Leistung.“

Statistik Rostocker FC: Stajila – Iloka, Weiß, Ntika – Martin (58. Scharf), Berger, Kraiev, Sadrifar – Stojanovic (46. N’Diaye), Fritzsche (46. Ben-Cadi), Mbengani. Tore: 0:1 Berger (4.), 1:1 Gruber (28.), 1:2 Kraiev (78.), 1:3 N’Diaye (79.). Schiedsrichter: Tom Rösler. Zuschauer: 302.

In Fürstenwalde erwartete die Rostocker ein heißer Tanz. Vor knapp über 300 Zuschauern waren die Gäste durch das schnelle Tor von Johann Berger (4.) in Führung gegangen. Die Hausherren glichen in der 28. Minute durch John Gruber aus. „Wir mussten danach Geduld beweisen und haben das getan“, so Adigo. Mit dem Doppelschlag von Vladyslav Kraiev (78.) und Djibril N’Diaye (79.) binnen zwei Minuten entschied der RFC die Begegnung mit 3:1 für sich.

Vor Pokal: Nicht nur der Rostocker FC gut in Form

Mit einer guten Verfassung werden die Rostocker jetzt in das Pokal-Endspiel am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 14.15 Uhr) in Greifswald gegen Verbandsligist FSV Einheit Ueckermünde gehen. Doch Achtung: Der Gegner ist ebenfalls blendend in Form. Die vergangenen 13 Pflichtspiele verloren die Haffstädter nicht.

Adigo sieht seine Mannschaft in der Favoritenrolle. „Dieser wollen wir auch gerecht werden und unsere Qualität auf den Platz bringen. Wir wissen aber auch, dass ein ziemlich unbequemer Gegner auf uns wartet“, meint er und will den Rostockern den ersten Landespokaltitel der Vereinsgeschichte einfahren.

Die Ueckermünder hatten zuletzt am vergangenen Freitag in der Verbandsliga mit 3:0 beim Penzliner SV gewonnen. Zudem sollte das vorverlegte Heimspiel gegen den SV Pastow am Pfingstmontag ausgetragen werden. Allerdings trat der SVP nicht an. Die Begegnung wird wohl für den FSV gewertet werden.

