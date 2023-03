﻿NOFV-Oberliga Nord: Rostocker FC verliert den Kontakt zur Tabellenspitze

Flüchtlinge in Nordwestmecklenburg Flüchtlinge in Nordwestmecklenburg

Thomas Klemp aus Neu Degtow, der in Grevesmühlen eine Zahnarztpraxis zusammen mit seiner Frau betreibt, äußert sich kritisch zur Aussage der Polizei in Bezug auf die Sicherheit in der Region. Hintergrund sind die Planungen für Flüchtlingsunterkünfte in Upahl und Grevesmühlen.