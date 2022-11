﻿Noten für die Profis des FC Hansa Rostock: Welche Spieler liegen vorn beim großen Hinrunden-Zeugnis?

Die OSTSEE-ZEITUNG blickt auf die Hinrunde der 2. Fußball-Bundesliga zurück und bewertet, wie die Kicker des FC Hansa Rostock in der ersten Saisonhälfte abgeschnitten haben.

Rostock. Saisonhalbzeit in der 2. Fußball-Bundesliga. In 17 absolvierten Partien gelang es dem FC Hansa Rostock 21 Zähler einzufahren. Sie überwintern auf dem neunten Tabellenplatz. Die OSTSEE-ZEITUNG blickt nun auf die Leistung der Hansa-Profis zurück und benotet ihr Abschneiden in der Hinserie.