Große Veranstaltungen

Ein Sommer voller Spaß: Konzerte, Feste und Feuerwerk locken in den Klützer Winkel

Volles Programm: Konzerte und Feste in Schloss Bothmer, Schlagerikonen, Popstars und Feuerwerk in Boltenhagen, Piraten-Openair und NDR-Sommerfest in Grevesmühlen: Der Sommer im Klützer Winkel an der Ostsee hat viel zu bieten. Ein ausführlicher Überblick.