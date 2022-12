﻿Oberliga-Duell abgesagt: Neuer Termin für TSG Neustrelitz gegen Rostocker FC

„Speapeak Hispania“ steuert Ostsee an

Das schwimmende „Flüssiggas-Zwischenlager“ wird voraussichtlich kommende Woche in Vorpommern eintreffen. Die Deutsche Regas arbeitet fieberhaft an der Infrastruktur, wartet aber noch auf Genehmigungen vom Land und der EU, um mit dem Betrieb in Lubmin starten zu können.