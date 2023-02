Gesundheitsminister will helfen

Gesundheitsminister will helfen

Gesundheitsminister will helfen Gesundheitsminister will helfen

Torgelowerin kämpft bei Karl Lauterbach für Long Covid-Patienten: Was hat sie erreicht?

Ricarda Piepenhagen ist aufgrund von Long Covid seit November 2021 arbeitsunfähig. Sie ist eine von vielen, die an Corona-Langzeitfolgen leiden. Am Montag sprach sie mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und forderte mehr Investitionen in Medikamente und Therapien.