﻿Ohne mehrere Leistungsträger: Hansa Rostocks U 23 setzt ihre Siegesserie fort

In der NOFV-Oberliga Nord bezwingt die U 23 des FC Hansa Rostock den FSV Union Fürstenwalde mit 3:1. Trainer Kevin Rodewald zog ein positives Fazit nach dem Erfolg. Kommende Woche steigt ein Landesduell für die Kogge.

Rostock. Auch ohne drei Leistungsträger hat die U 23 des FC Hansa Rostock ihre Siegesserie fortgesetzt. Mit dem 3:1 (1:0)-Heimsieg am Sonnabend gegen den FSV Union Fürstenwalde feierte die Zweitliga-Reserve den fünften Sieg in Serie. Damit behaupteten die Rostocker (jetzt 48 Punkte) ihre Tabellenführung in der NOFV-Oberliga Nord und den Drei-Punkte-Vorsprung vor dem ersten Verfolger Rostocker FC.