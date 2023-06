﻿﻿Oliver Hüsing schlägt bei Hansa Rostock ein neues Kapitel auf: „Wie nach Hause kommen“

Rostock. Als Oliver Hüsing am letzten Sonntag nach Rostock zurückkehrte, hätte man ihn für einen Urlauber halten können, der nach langer Anreise froh ist, endlich am Ziel zu sein. „Ich habe nach der Ankunft meine Sachen ins Hotel geschmissen und bin um halb neun noch ins Meer gesprungen“, erzählt der Verteidiger. Doch Hüsing ist nicht in den Nordosten gekommen, um Urlaub zu machen. Er will bei Hansa Rostock nach einem Katastrophenjahr bei Arminia Bielefeld sportlich wieder in die Spur zu kommen.

Nach der Ankunft in Rostock erst mal in die Ostsee gesprungen

„Es ist unglaublich schön, wieder hier zu sein. Es fing schon an, als ich das erste Mal wieder das Rostocker Stadtschild passiert habe. Da verbindet man mit so vielen Orten Erinnerungen, gerade auch mit dem Ostseestadion. Ich habe viele bekannte Gesichter wiedergesehen. Das alles hat erst mal nur positive Gefühle hervorgerufen“, sagt der Defensivspezialist, der am Sonnabend 31 Jahre alt wird und für zwei Jahre in Rostock unterschrieben hat.

Es ist sein dritter Anlauf bei Hansa. Im Winter 2015 kam Hüsing als Leihgabe von Werder Bremen zum damaligen Drittligisten. Er blieb ein halbes Jahr und wechselte nach einer Saison bei Werder II zu Ferencvaros Budapest. 2017 kam er zurück nach Rostock und blieb zwei Jahre. Es folgten Stationen in Heidenheim (2019-22) und Bielefeld (2022/23). „Es ist schön, dass Oliver wieder da ist. Er hat eine sehr gute Zeit hier gehabt, er hat eine sehr gute Zeit in Heidenheim gehabt, er hatte keine so gute Zeit in Bielefeld. Ich hoffe, dass er wieder an gute Zeiten anknüpft und bei uns eine Führungsrolle annimmt“, sagt Trainer Alois Schwartz.

Trainer Alois Schwartz setzt auf Führungsqualitäten von Hüsing

Hüsing hält den Ball vor seiner insgesamt vierten Saison beim Koggenklub demonstrativ flach. „Ich möchte erst mal ankommen, die Mannschaft, die neuen Gesichter kennenlernen. Es geht für mich zunächst mal darum, mich gut zu integrieren, eine gute Gemeinschaft mit den Jungs zu bilden und eine gute Vorbereitung zu spielen – dass wir als Mannschaft wachsen, dass wir fit sind“, sagt Hüsing, der bei seinen vorherigen Engagements in Rostock als Kapitän und Führungsspieler zu den Leistungsträgern zählte. Die Erwartungshaltung an den 1,93 Meter großen Abwehrmann ist dementsprechend groß.

Der gebürtige Niedersachse weiß das natürlich und will den Ansprüchen gerecht werden. Aber ein Selbstgänger ist das nicht. „Nur weil es zwei Mal gut gelaufen ist, heißt es nicht automatisch, dass es jetzt auch ein drittes Mal gut wird. Davor steht erst mal jede Menge Arbeit, und die fängt jetzt an.“

Oliver Hüsing an Bord des Segelschiffs „Santa Barbara Anna“ © Quelle: Lutz Bongarts

Schwarzes Jahr bei Arminia Bielefeld ist abgehakt

Abgeschlossen ist dagegen das wohl schwärzeste Jahr seiner Profikarriere, die mit dem für ihn ersten Abstieg endete. „Das ist komplett abgehakt“, sagt er mit Blick auf das unrühmliche Zweitliga-Aus von Arminia Bielefeld, das von schweren Ausschreitungen im Relegationshinspiel in Wiesbaden (0:4) flankiert wurde. „Gerade der Schluss steckte definitiv noch in den Klamotten, weil es von Anfang bis Ende ein sehr schwieriges Jahr war. Es hat selten Spaß gemacht. Im Urlaub konnte ich mich aber total gut erholen. Ich glaube, es ist wichtig, dann auch einen klaren Cut zu machen und irgendwann einfach nicht mehr darüber nachzudenken und den Blick wieder nach vorne zu richten.“

Hüsings Kontakt nach Rostock ist nie abgebrochen

Eigentlich hatte Hüsing bei seinem Wechsel zum Bundesligaabsteiger auf die sofortige Rückkehr ins Oberhaus gehofft, stattdessen ging es noch eine Etage tiefer für die Ostwestfalen. In Erinnerung bleibt vor allem das Skandalspiel bei Wehen Wiesbaden. „Das war mit Sicherheit der Tiefpunkt. So etwas habe ich noch nicht erlebt und möchte es auch kein zweites Mal erleben. Wir haben dort als gesamter Verein ein sehr schlechtes Bild abgegeben. Das macht mich immer noch betroffen, wenn ich daran zurückdenke. Wir Spieler ziehen jetzt weiter, ausbaden müssen das vor allem die Mitarbeiter und die Menschen, die da vor Ort sind.“ Für Hüsing persönlich war es sportlich ein verschenktes Jahr, aber dennoch nicht ganz ohne Wert: „Ich glaube, ich habe sehr viel gelernt.“

Der Kontakt nach Rostock sei über die Jahre nie abgebrochen. Deshalb fühle sich die Rückkehr nach Rostock zu Hansa „ein bisschen wie nach Hause zu kommen“ an, sagt der Verteidiger. „Wir wissen beide, was wir aneinander haben können. Jetzt beginnt ein neues Kapitel mit ganz viel positiver Energie.“

