﻿„Sie war ein Vorbild für mich“ – LAV Rostock trauert um Olympia-Zweite Renate Boy

Renate Boy hat Sportgeschichte geschrieben. Unter ihrem Mädchennamen Garisch-Culmberger gewann sie 1964 in Tokio Silber im Kugelstoßen. Die frühere Athletin des SC Empor Rostock ist kurz vor ihrem 84. Geburtstag gestorben. So reagieren die Leichtathleten.

Rostock. Renate Boy, unter dem Mädchennamen Garisch-Culmberger Silbermedaillengewinnerin im Kugelstoßen bei den Olympischen Sommerspielen 1964 in Tokio, ist tot. Die ehemalige Sportlerin, die in Börgerende bei Bad Doberan wohnte, starb am 5. Januar, 19 Tage vor ihrem 84. Geburtstag.

Ihr Tod macht Sportfreunde betroffen. So erklärte Ralf Skopnik, Vorsitzender des 1. Leichtathletikvereins Rostock: „Im 1. LAV, einem Nachfolger des SC Empor Rostock, dem Renate angehörte, hat die Nachricht von ihrem Ableben große Trauer ausgelöst. Im DDR-Sport und im Sportclub war sie eine bedeutende Größe. Wir werden ihr Andenken in Ehren halten und versuchen, wieder in diesem Sinne mit unseren Sportlern an ihre Erfolge bei Olympia anzuknüpfen.“

Gabi Retzlaff (68) lernte die erfolgreiche Kugelstoßerin, inzwischen verheiratete Boy, Anfang der 70er Jahre kennen. „Damals trainierte sie bereits ab. Ich stand als junges Mädchen dagegen erst am Anfang meiner sportlichen Laufbahn als Kugelstoßerin. Ich kannte Renate und ihre Erfolge. Das möchtest du auch einmal schaffen, motivierte ich mich. Sie war ein Vorbild für mich. Sie wird mir als vorbildliche Sportlerin in guter Erinnerung bleiben“, sagte die spätere 20-Meter-Stoßerin.

Rostockerin lieferte sich packendes Duell mit der Favoritin

Renate Garisch-Culmbergers erfolgreicher Start bei den Olympischen Spielen 1964 in Tokio ist bis heute unvergessen. Das Olympiajahr war für die Rostocker Kugelstoßerin zunächst nicht besonders gut gelaufen. Dennoch hatte sie sich bei den innerdeutschen Ausscheidungen einen Platz in der gemeinsamen deutschen Mannschaft für die Olympischen Sommerspiele gesichert.

Doch im Nationalstadion der japanischen Hauptstadt vor 80 000 Zuschauern spürte sie, dass dieser 20. Oktober ihr Tag werden könnte. 16 Athletinnen waren in der Qualifikation angetreten. Zwölf von ihnen hatten am Vormittag die Qualifikationsweite von 16 Metern übertroffen und standen seit 14 Uhr Ortszeit bei Regen und 13 Grad Celsius im Endkampf.

Unter ihnen die vom legendären Trainer Emil Hirschfeld, 1932 selbst Olympia-Teilnehmer, betreute Rostockerin. Die 25-Jährige war auf den Punkt in Bestform und lieferte sich einen harten Kampf mit der sowjetischen Ausnahmeathletin Tamara Press. Mit 17,61 Meter im vierten Versuch hatte sie die Sowjetrussin unter Druck gesetzt und zeitweilig die Führung übernommen. Die überraschte Favoritin musste erst mit 18,14 Meter olympischen Rekord stoßen, um sich die Goldmedaille vor ihrer DDR-Konkurrentin zu sichern.

Kugelstoßerin holt erste Olympia-Medaille für den SC Empor

Besonders in Rostock und im ganzen Küstenbezirk löste diese Silbermedaille große Begeisterung aus. Auch deshalb, weil die 1,76 Meter große und 108 Kilogramm schwere Athletin vom SC Empor Rostock damit die erste Olympia-Medaille in der Leichtathletik für den Club geholt hatte.

Die silberne von Tokio sollte allerdings auch die einzige für Renate Garisch-Culmberger bei Olympischen Spielen bleiben. 1960 in Rom wurde sie mit 15,94 Metern Sechste. In Belgrad 1962 machte sie dann bei den Europameisterschaften mit 17,17 Meter und einem silbernen Rang auf sich aufmerksam.

In Mexiko-City 1968, gegen Ende ihrer Karriere, erkämpfte sie mit 17,72 Meter noch einmal einen beachtlichen fünften Platz bei Olympia. Allerdings blieb sie dabei mit ihrer Leistung im Schatten der überragenden Leipzigerin Margitta Gummel, die im Azteken-Stadion mit 19,61 Meter einen Weltrekord aufstellte.