﻿Im „Feindesland“: Darum sitzt ein eingefleischter Hansa-Rostock-Fan im Magdeburger Block

Rostock. René Masog ist eingefleischter Fußballfan. Vor jedem Spiel verspürt er ein Kribbeln. Dieses Mal ist es besonders stark. Sein Lieblingsclub, der FC Hansa Rostock, spielt am Sonntag beim 1. FC Magdeburg. Ein Ostderby – und damit kein Spiel wie jedes andere. „Ich bin angespannt bis zu den Haarwurzeln“, sagt der 55-Jährige, der in Staßfurt lebt – nur 35 Kilometer von der Magdeburger Arena entfernt.

Eine Eintrittskarte hat er schon. Aber nicht für den Gäste-Block, wo er am liebsten stehen würde, sondern in „Feindesland“. Sein Chef, der sich als Mikrosponsor für den Börde-Klub engagiert, hat den Versicherungsmakler in den Magdeburger Familienblock eingeladen. Umgeben von FCM-Fans – eine Wohlfühloase sieht anders aus, zumal er allein ins Stadion muss. „Mein Sohn und mein Enkelkind sind im Urlaub.“

Masog ist durch seinen Freund Hansa-Fan geworden

Gibt es Streit mit seinem Chef? Nein, antwortet Masog. „Wir diskutieren kontrovers, aber wir sind zivilisierte Menschen – in der Sache vereint, in den Farben getrennt.“ Er sei zurückhaltend, hofft aber, dass „wir die Magdeburger noch ein- und dann überholen“.

Der in Wernigerode geborene Familienvater ist durch Frank Jeewe, seinen besten Freund, zum Hansa-Fan geworden. „Frank ist gebürtiger Rostocker. Er wohnt im Nachbardorf. Sein Vater Klaus-Jürgen Jeewe hat in den 50er-Jahren das Ostseestadion mit aufgebaut“, erzählt Masog.

Vater, Sohn und Enkelkind sind Hansa-Mitglieder

Sein Sohn Stefan habe sein erstes Fußballspiel im alten Ostseestadion erlebt. „Das war am 3. April 2002. Wir haben 1:0 gegen Nürnberg gewonnen“, erinnert sich das Familienoberhaupt, das seit über zwölf Jahren Mitglied des Koggenklubs ist. Stefan (35) und Enkelsohn Oskar (4) haben ebenfalls einen Mitgliedsausweis. Auch Renés Frau Kerstin (58) „kommt um Hansa nicht herum“, sagt Masog und schmunzelt.

Besuch im Ostseestadion: René Masog ist mehrmals pro Jahr zu Gast in Rostock. Hier präsentiert er die familieninternen Mitgliedsausweise. © Quelle: privat

Ob Schal, Mütze oder die 50-teilige Trikot-Sammlung – „alles für den FCH“, lautet das Motto des Sachsen-Anhalters, der seinem Enkelsohn Hansa-Lieder vorgesungen hat, als dieser noch im Kinderwagen lag.

René Masog hat den Klub in guten wie in schlechten Zeiten begleitet. Der Staßfurter war 2017 hautnah dabei, als sich die Gäste-Fans in Zwickau (2:2) im Camouflage-Style präsentierten, er jubelte, als die Rostocker 2020 Viktoria Köln mit 5:1 aus dem Stadion fegten und musste bitterlich weinen, als Hansa in die 3. Liga abstieg. „Das war der Tiefpunkt. Das möchte ich nicht noch einmal erleben.“

Zu Besuch im Ostseestadion: Kerstin Masog mit ihrem Enkelsohn Oskar. © Quelle: privat

Beim neuen Trainer Alois Schwartz hat er ein gutes Gefühl. „Er kann Nichtabstieg“, ist Masog überzeugt. „Ich hoffe, er enttäuscht uns nicht. Für den Verein wäre es ganz wichtig, in der zweiten Liga zu bleiben.“

Der Fußballfan hofft, dass Hansa nicht bis zum Schluss zittern muss. Dann kann er das Saisonfinale am 28. Mai gegen Eintracht Braunschweig ganz entspannt genießen – mit Freunden auf der Nord-Tribüne. „Ich fühle mich auch abgesehen vom Fußball-Wahnsinn am Wasser wohl“, sagt Masog und lacht.

Hansa-Fan von kleinauf: Stefan Masog mit seinem Sohn Oskar. © Quelle: privat

Er ist sportinteressiert, besucht die Spiele der Magdeburger Bundesliga-Handballer, hält sich mit Laufen, Volleyball, und Fahrradfahren fit und absolviert einmal im Jahr einen Jedermann-Triathlon. „Einfach aus Spaß. Ankommen ist das Ziel“, sagt der Staßfurter.

Doch Fußball, nein Hansa, ist und bleibt die Nummer eins. „Das ist wie die Liebe zu einer Frau“, beschreibt Masog, der für das Spiel in Magdeburg guter Dinge ist, „dass wir wenigstens einen Punkt holen. Aber eigentlich bräuchten wir drei.“