﻿Ostseederby in Kiel: Hansa Rostock hofft auf das nächste Hoch im Norden

Zwei Monate nach dem einzigen Auswärtssieg der Saison beim Hamburger SV will der FC Hansa Rostock beim Nord-Nachbarn Holstein Kiel den Negativlauf in fremden Stadien beenden. „Wir wollen endlich mal wieder was Zählbares mitnehmen“, sagt Trainer Härtel.

Rostock. Es war Sommer, es war heiß und es war Hansas bisher schönster Auswärtstrip in dieser Zweitliga-Saison – und der einzige, von dem die Rostocker nicht mit leeren Händen zurückkehrten: Seit dem 1:0-Sieg beim Hamburger SV am zweiten Spieltag war die Mannschaft von Trainer Jens Härtel in den Stadien ihrer Gegner immer ein gern gesehener Gast.

Null Punkte und 1:9 Tore stehen seit dem Last-Minute-Coup beim HSV in der Auswärtsbilanz der Rostocker, die an diesem Wochenende nach dem Highlight in Hamburg auf ein weiteres Hoch im Norden hoffen: Im Ostseederby bei Holstein Kiel nimmt der FC Hansa am Sonnabend (13 Uhr) den nächsten Anlauf, um seine Misere in fremden Stadien zu beenden.