Die Rostock Griffins kämpfen sich nach einem Fehlstart zurück ins Spiel. Die große Überraschung bleibt am Ende aber aus. Die Düsseldorf Panther provozieren Gegner und Fans im Rostocker Leichtathletikstadion.

Rostock. Nervenkitzel pur! In der Nordstaffel der German Football League 2 (GFL 2) empfing der Tabellendritte Rostock Griffins am Sonnabend (5. August) die zweitplatzierten Düsseldorf Panther zum Spitzenspiel. 950 Zuschauer im Leichtathletikstadion sahen eine hoch spannende Partie. Am Ende mussten sich die Hanseaten knapp mit 34:37 (14:27) nach Verlängerung geschlagen geben. „Unsere Einstellung hat gestimmt. Leider haben wir es aber fünfmal verpasst, den Ball in der Endzone zu fangen“, ärgerte sich Griffins-Headcoach Markus Grahn.