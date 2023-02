OZ verlost 5 x 2 Karten für HC Empor gegen HC Motor Zaporozhye

Am 26. Februar empfängt der HC Empor Rostock das Team von HC Motor Zaporozhye in der Hansestadt.

Der HC Empor ist am 26. Februar Gastgeber des Handball-Zweitligaspiels mit der Mannschaft des HC Motor Zaporozhye. Die OZ verlost für die Begegnung in der Rostocker Stadthalle insgesamt zehn Eintrittskarten. So können Sie gewinnen.