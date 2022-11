Jetzt bei OZ live: Hansa Rostock stellt neuen Trainer Patrick Glöckner vor

Rostock. Am Sonntag hat der FC Hansa Rostock überraschend seinen Chef-Trainer Jens Härtel entlassen. Die Nachfolge wird Patrick Glöckner antreten. In der Pressekonferenz am Montagnachmittag wird er das erste Mal offiziell als neuer Hansa-Trainer auftreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansa hat jetzt eine Pressekonferenz angesetzt, hier können Sie dabei sein:

Hinweis: Falls der Stream nicht lädt, können Sie hier die Seite neu laden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Patrick Glöckner ist der neue Trainer von Hansa Rostock. Der gebürtige Bonner tritt den Posten ab sofort an. Schon am kommenden Mittwoch, den 9. November, wird er das erste Mal an der Seitenlinie stehen. Da spielt Hansa gegen den 1. FC Nürnberg.

Lesen Sie auch

Härtel hatte den Trainerposten in Rostock nach dem Rauswurf von Pavel Dotchev im Januar 2019 übernommen. Sein größter Erfolg mit Hansa ist der Zweitliga-Aufstieg in der Saison 2020/21, nachdem der Koggenklub fast ein Jahrzehnt in der 3. Liga festhing. In der vergangenen Saison hatte der Trainer mit Hansa souverän den Klassenerhalt geschafft. Sein Einjahresvertrag ist noch bis zum 30. Juni 2023 datiert.