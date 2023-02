﻿Heute ab 18 Uhr bei OZ live: Profiboxer Felix Langberg blickt auf einen enorm wichtigen Kampf

Profiboxer Felix Langberg boxt am 25. März in Hamburg. Um welchen Titel er kämpft, was der Kampf für Auswirkungen auf seine Karriere haben wird, erklärt er am Mittwoch ab etwa 18 Uhr bei OZ live – und verrät, was ihn mit dem Rostocker Musiker Marteria verbindet.

