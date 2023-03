﻿OZ-Umfrage zum neuen Hansa-Trainer: Personalie spaltet die Leser

Eine 25-Jährige hat bis zu ihrer Verhaftung im Oktober an der Kinderkunstakademie in Greifswald als Lehrerin gearbeitet – dabei sollen ihre Abschlusszeugnisse gefälscht sein. Sie gestand die Urkundenfälschung. In knapp vier Wochen startet der Prozess – die Spanne beim Strafmaß ist groß.