Hansa Rostock: Ist Härtel noch der richtige Trainer? So haben die OZ-Leser abgestimmt

Polizist vor BT-Club in Greifswald schwer verletzt: Türsteher schildert Eskalation am Einlass

Vor dem BT-Club in Greifswald wurde am Sonntagmorgen ein Polizist so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste. Er befindet sich weiter in einem kritischen Zustand. Tobias Lembke war in der Nacht als Türsteher im Einsatz. Ihn hat das aggressive Verhalten schockiert.