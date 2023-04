Schafft der FC Hansa Rostock noch den Klassenerhalt?

Der einstige Leuchtturm des Ostfußballs und langjährige Fußball-Bundesligist droht erneut in die Drittklassigkeit abzusteigen. Der Zweitligist hat noch sechs verbleibende Spiele, um sich zu retten. Glauben Sie noch an den Klassenerhalt?

Rostock. Nur ein Punkt aus den vergangenen acht Spielen und der vorletzte Tabellenplatz: Dem FC Hansa Rostock droht der dritte Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga in der Vereinsgeschichte. Auch in der Auswärtspartie beim SC Padernborn (0:3) schaffte der Koggenklub keine Trendwende. Alois Schwartz – bereits der dritte Hansa-Trainer in dieser Saison – musste auch in seiner dritten Begegnung an der Seitenlinie eine Pleite hinnehmen.

Sechs Spieltage vor Ende liegen die Rostocker – die sich zuletzt auch von Sportvorstand Martin Pieckenhagen getrennt hatten – zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz 16 und vier Zähler hinter dem sicheren 15. Tabellenrang.

Am kommenden Sonnabend (13 Uhr) gastiert nun die SpVgg Greuther Fürth im Ostseestadion. Dann geht es zum 1. FC Kaiserslautern. Im übrigen Restprogramm warten auf Hansa noch Begegnungen gegen die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. An den letzten vier Spieltagen warten Jahn Regensburg (H), SV Sandhausen (A), der 1. FC Nürnberg (A) und Eintracht Braunschweig (H). Dem Traditionsverein stehen entscheidende Wochen bevor.

OZ-Umfrage: Stimmen sie ab!

Was meinen Sie, liebe Leser, packt der FC Hansa Rostock noch den Ligaverbleib? Stimmen Sie ab!

