OZ-Umfrage: Schafft Hansa Rostock den Klassenerhalt?

Rostock. Für den FC Hansa Rostock geht es in der 2. Fußball-Bundesliga weiter steil bergab. Nach der sechsten Pleite im achten Rückrundenspiel am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf sind die Rostocker auf Abstiegsrang 17 abgerutscht. 

Konsequenz: Am Montag wurde Cheftrainer Patrick Glöckner entlassen. Es gibt noch keinen Nachfolger. Der nächste Gegner in zwei Wochen ist der 1. FC Magdeburg. Bis zum Saisonende hat Hansa noch neun Punktspiele. Kriegt Hansa noch die Kurve?

Glöckner war bereits der zweite Coach der Mecklenburger in dieser Saison. Zuvor hatte Hansa sich vom Aufstiegstrainer Jens Härtel getrennt, der den Verein 2021 in die 2. Bundesliga geführt und in der Aufstiegssaison dort auch gehalten hatte.

Bei Glöckners Amtsantritt am 7. November vergangenen Jahres stand Rostock auf dem zwölften Platz. Danach bekam die Kogge zusehends Schlagseite. Besonders mit Beginn der Rückrunde, in der die Mannschaft vier Punkte in acht Spielen holte und von Rang neun nach der Hinrunde auf Platz 17 rauschte.