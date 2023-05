Soll Alois Schwartz beim Klassenerhalt Trainer bei Hansa Rostock bleiben?

Festgottesdienst zu Himmelfahrt

Warum zu Himmelfahrt Bischof Tilman Jeremias auf dem Jungfernberg auf der Insel Usedom zu finden ist

Zum 10. Mal feiern die Rankwitzer mit ihren Besuchern ein fröhliches Fest mit Gottesdienst auf und am Jungfernberg – in diesem Jahr mit hohem Besuch. Was sonst noch zum Festprogramm gehört.