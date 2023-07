FC Hansa Rostock vor dem Saisonstart: Deutliche Mehrheit glaubt an den Klassenerhalt

Rostock. Der FC Hansa Rostock startet am Sonntag (30. Juli, 13.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (OZ berichtet ab 12 Uhr im Liveticker) in die neue Zweitliga-Saison. Das primäre Saisonziel der Koggenkicker lautet einmal mehr: Klassenerhalt.

Die OZ-Leser sind im Vorfeld des Auftakts optimistisch: Eine deutliche Mehrheit glaubt in einer OZ-Umfrage daran, dass Hansa auch in der kommenden Saison in der Liga bleibt. Auf die Frage „Schafft der FC Hansa Rostock den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga?“ antworteten bis Sonntagvormittag (Stand: 11 Uhr) fast drei Viertel der 1969 Teilnehmer – genau 74,3 Prozent – mit „Ja“. Dagegen sind 19,4 Prozent der Meinung, dass die Rostocker den Weg in die 3. Liga antreten werden. 6,3 Prozent antworteten mit „Ich weiß nicht“.

