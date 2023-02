OZ verlost 5 x 2 Karten für Partie von Empor Rostock gegen TuSEM Essen

Die Handballer des HC Empor Rostock empfangen am Freitag zum Rückrundenstart TuSEM Essen. Die OZ verlost 5 x 2 Tickets für das Spiel. So können Sie live dabei sein.

Rostock. Rückrundenstart in der 2. Handball-Bundesliga. Die Männer des HC Empor Rostock empfangen am Freitag um 19 Uhr TuSEM Essen in der Stadthalle. Mit etwas Glück können Sie live dabei sein. Die OSTSEE-ZEITUNG verlost 5 x 2 Karten für die Partie. Sie müssen nur folgende Frage richtig beantworten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie heißt der Isländer in Diensten des HC Empor?

A: Sveinn Sveinsson

B: Olafur Stefansson

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

C: Aron Palmarsson

Hier können Sie am Gewinnspiel teilnehmen.

An die begehrten Tickets können Sie relativ einfach gelangen. Sie müssen dazu nur die Frage online richtig beantworten und sich im Anschluss registrieren, um im Lostopf zu landen. Einsendeschluss ist der 9. Februar, 13.30 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt. Viel Glück!