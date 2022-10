﻿Paukenschlag! Empor Rostock trennt sich von Till Wiechers

Rostock. Als sich Till Wiechers und Kapitän Robert Wetzel nach dem Schlusspfiff über den Weg liefen, umarmten sie sich – kurz, aber herzlich. Ihre Blicke spiegelten eine Mischung aus Traurigkeit, Leere und Enttäuschung wider. Wiechers schien in diesem Moment bereits zu ahnen, dass es für ihn das letzte Spiel als Trainer des HC Empor Rostock war.

Am Tag nach der 22:34 (15:19)-Heimpleite gegen Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten folgte die Gewissheit. Der Vorstand des Handball-Zweitligisten entband den 39 Jahre alten Coach am Sonntag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben. Das Gespräch sei sehr emotional gewesen, berichtete Klubchef Tobias Woitendorf nach der knapp 30-minütigen Unterredung, an der auch Empors Sportvorstand André Wilk teilnahm.

„Diese Entscheidung ist uns unglaublich schwergefallen. Till Wiechers hat diese Mannschaft geformt, sie in die 2. Bundesliga geführt und in der vergangenen Saison nach einer überragenden Hinrunde mit ihr den Klassenerhalt feiern können. Hierfür gebührt ihm unser großer Dank“, wird Woitendorf in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Till Wiechers sei ein hervorragender Trainer, „der in Zukunft weiter viel Erfolg haben wird. Uns fehlt nach dem schlechten Start in die Saison und der Tatsache, dass wir in den zurückliegenden 27 Ligaspielen nur fünfmal gewinnen konnten, die Überzeugung, dass die Mannschaft unter seiner Regie jetzt eine positive Wende schaffen kann“, heißt es weiter.

Staat und Zemlin übernehmen die Mannschaft

Das Team werde in den kommenden Wochen übergangsweise von Jugendkoordinator Tristan Staat (32) und dem gleichaltrigen Co-Trainer Florian Zemlin betreut, teilte Empor mit. Staat, der die A-Lizenz besitzt, kommentierte die Partie am Sonnabend gegen Balingen-Weilstetten zusammen mit Michael Preidel-Krull für sportdeutschland.tv. Am Sonntag coachte er die A-Jugend im Derby bei den Mecklenburger Stieren.

Staat und Zemlin werden die Männer-Mannschaft erstmals am kommenden Freitag im Auswärtsspiel bei Bundesliga-Absteiger TuS N-Lübbecke betreuen. Das Duo soll „die Blockaden der Mannschaft lösen, die sichtbar da sind“, sagte Woitendorf.

Der Neue hat nur ein Ziel: den Klassenverbleib schaffen

Zugleich werde die Suche nach einem Nachfolger für Wiechers (Vertrag bis 2024) intensiviert, der den Klassenverbleib schaffen soll. „Es geht um nichts anderes“, bestätigte Woitendorf. Der Neue müsse zur Philosophie des Vereins, menschlich und wirtschaftlich passen.

„Wir nutzen und vergrößern unser Netzwerk und nehmen uns die Zeit, die wir brauchen, bis wir von der richtigen Lösung überzeugt sind. Mit Tristan Staat und Florian Zemlin haben wir für die Übergangszeit ein junges, motiviertes und mit viel Wissen ausgestattetes Gespann, das dem Verein verbunden und motiviert ist“, erklärte Woitendorf.

Im dritten Anlauf gelang Empor der Aufstieg

Till Wiechers kam im Sommer 2017 von der SG Flensburg-Handewitt II mit dem Ziel nach Rostock, „Empor wieder zu einer Marke zu machen“. Der Coach hatte die damalige Führungsriege mit seinem Fünf-Jahres-Plan, seiner Handball-Philosophie und seinen Werten („Gewinnen mit Charakter“) überzeugt.

Im zweiten Jahr unter seiner Regie gewannen die Rostocker die Drittliga-Meisterschaft. Lediglich ein Phantomtor in letzter Sekunde verhinderte den Aufstieg. 2020 machte die Corona-Pandemie alle Hoffnungen zunichte. Im dritten Anlauf gelang Wiechers, der bei Top-Coaches, wie den ehemaligen und aktuellen Bundestrainern Christian Prokop und Alfred Gislason sowie dem Flensburger Meistermacher Ljubomir Vranjes, hospitierte, die Rückkehr in die zweite Liga.

Wiechers Maxime: Immer das Bestmögliche herausholen

Der Sportwissenschaftler und -psychologe wollte nicht nur erfolgreich Handball spielen, sondern „zeigen, dass man mit Zusammenhalt scheinbar Unmögliches schaffen kann, auch in schwierigen Situationen eine positive Einstellung behalten und versuchen, immer das Bestmögliche herauszuholen. Und vor allem wollen wir Menschen verbinden und nicht gegeneinander aufhetzen.“

In Zeiten des Ukraine-Krieges, von Corona, der Klimakatastrophe und explodierenden Gas- und Energiekosten wollte Wiechers der Gesellschaft etwas zurückgeben und „die Welt mit der Art, wie wir Handball spielen, ein bisschen besser machen“.

Wiechers zauberte taktische Varianten aus dem Hut

In der 2. Bundesliga mischte Empor als Aufsteiger zunächst überraschend gut mit – auch dank der taktischen Varianten, die Wiechers immer wieder aus dem Hut zauberte. Doch nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Robin Breitenfeldt, der im Februar einen Kreuzbandriss erlitt, ging es mit Empor bergab. Dennoch machten die Ostseestädter den Klassenverbleib perfekt.

In der neuen Spielzeit setzte sich der Abwärtstrend fort. Nach nur einem Sieg aus sieben Spielen rangiert der HCE auf einem Abstiegsrang. Gegen Balingen-Weilstetten folgte die höchste Saison-Niederlage. Sie kostete Wiechers den Job.