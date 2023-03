﻿Ex-Torwart Perry Bräutigam wird 60: „Hansa Rostock schafft den Klassenerhalt“

Nationaltorhüter in der DDR, Legende in Jena und bei Hansa Rostock, Mann der ersten Stunde bei RB Leipzig: Perry Bräutigam wird 60 und feiert seinen runden Geburtstag im ganz kleinen Rahmen.

Leipzig. Seinen 50. Geburtstag feierte Perry Bräutigam in großer Runde. Ort der Handlung: Innenstadt Leipzig, Neumarkt, Geschäftsstelle der Roten Bullen. Bräutigams Gäste: Freunde, Freundinnen, Journalisten, Bekannte, Kolleginnen, Kollegen. Es gab belegte Brötchen, Bier, Sekt und Säfte. Sein unmittelbarer Vorgesetzter hielt sich an seiner geliebten Grapefruit-Schorle fest und war augenscheinlich im Tunnel. Alexander Zorniger dachte 24/7 nur an eines: an den Aufstieg in die dritte Liga.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tatsächlich lagen sich Cheftrainer Zorniger und sein Torwarttrainer Bräutigam am 2. Juni 2013 in den Armen. Nach der Relegationsschlacht unterm Lotter Autobahnkreuz. „Lotte“, sagt Bräutigam, „war das Tor zu großen, weiten Fußballwelt und unser wichtigster Aufstieg.“

Knappe zehn Jahre später ist vieles anders – und für Perry und Alex fast alles noch viel schöner. Zorniger firmiert unter zweifacher RB-Aufstiegsheld, trainierte in der Bundesliga beim VfB Stuttgart, wurde Papa, Ehemann, dänischer Pokalsieger und zypriotischer Meister, hat Greuther Fürth auf den Pfad der Tugend geführt. Bräutigam, der 2009 ein Mann der ersten RB-Stunde in der piefigen vierten Liga war, ist seit 2015 Repräsentant eines Erstligavereins und DFB-Pokalsiegers.

Bräutigam feiert runden Geburtstag mit seiner Kerstin am Gardasee

Seinen 60. Geburtstag feiert der Ex-Nationaltorhüter am Dienstag im ganz kleinen Rahmen und fern der Heimat. Am Gardasee mit seiner Kerstin. Wünsche, Perry? Ja, hat er. Die haben nichts mit Kohle, Platzierungen und dem Mainzer Sonnabend-Gastspiel in Leipzig zu tun. „Das Grauen in der Ukraine beschäftigt uns alle. Hoffentlich findet dieses unfassbare Leid möglichst bald ein Ende.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Perry Bräutigam mit Ex-Bundestrainer Joachim Löw. © Quelle: Maja Hitij/Getty

Der gebürtige Altenburger war Torhüter der DDR-Nationalmannschaft, blickt auf über 400 Profispiele für Motor Altenburg, Carl Zeiss Jena, Nürnberg und Hansa Rostock. Bräutigam half nach seiner Karriere als Torwarttrainer und Aushängeschild mit, die 2009 geschlüpften Roten Bullen salonfähig zu machen. „Damals haben Andy Sadlo (erster RB-Präsident – Anm. d. Red.) und ich um jeden Anhänger gekämpft, Klinkenputzen war angesagt. Umso schöner ist, was aus diesem Verein geworden ist.“

Ex-Torwart als „Außenminister“ von RB Leipzig

Von der vierten Liga in die Champions League – ein bleibendes Alleinstellungsmerkmal. Und, so Bräutigam, keineswegs nur eine Frage des Geldes. „Natürlich war Geld da, aber das hatten auch andere Vereine. In Leipzig wurde zielführend investiert. In Steine und Beine. Ich bin stolz, immer noch dabei zu sein.“ Bräutigam ist seit 2015 eine Art Außenminister bei den Rasenballern, beispielsweise bei den Pokalauslosungen im Deutschen Fußballmuseum als eloquenter Leipzig-Gesandter in Dortmund gesetzt.

Bräutigam war DDR-Nationaltorhüter, als die Mauer fiel. Im Gegensatz zu anderen Ost-Stars wie Ulf Kirsten oder Matthias Sammer gelang ihm der Durchbruch im Bundesliga-Westen nicht im großen Stil. Von Groll keine Spur. „Ich habe als kleiner Bub davon geträumt, gegen Bayern München, Hamburg oder Dortmund zu spielen. Das habe ich geschafft. Ich bin total happy mit meiner Laufbahn als Torwart und dem, was danach gekommen ist. Über allem steht doch: Wir sind ein Land!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Karrierehöhepunkte, Perry? „Jedes Spiel war für mich besonders. Ich habe nie vergessen, wo ich herkam und dass es ein Privileg ist, wenn man sein geliebtes Hobby zum Beruf gemacht hat.“

Perry Bräutigam im Tor des FC Hansa Rostock. © Quelle: Snaps

„Lothar und Co. konnten sich das Lachen nur mit Mühe verkneifen“

Unvergessen dennoch: Am 19. Dezember 1990 steht Bräutigam beim 4:0 gegen die Schweiz in Stuttgart im ersten gesamtdeutschen Kader. Wie war das Treffen mit Weltstars wie Lothar Matthäus?

„Ich kam wegen einer verspäteten Maschine zu spät zum Treffpunkt, stieß zum Abendbrot zur Mannschaft. Die sahen mich an wie einen Marsmenschen. Könnte an meinem Vokuhila, meiner sandfarbenen Hose, meinem gemusterten Hemd oder der Strickjacke gelegen haben. Lothar und Co. konnten sich nur mit Mühe das Lachen verkneifen. Lothar, Rudi Völler und Thomas Helmer haben sich rührend um mich gekümmert. Und dann saß ich an einem Tisch mit meinem Idol Sepp Maier (damals Bundestorwarttrainer – Anm. d. Red.). Maier sagte ein paar Tage später zu mir, dass ich unbedingt in die Bundesliga wechseln muss, weil er keinen Torhüter von einem Zweitligisten einladen kann.“

Torwarttrainer Perry Bräutigam jubelt mit Torschütze Christian Rahn (Mitte) über die Bundesliga-Rückkehr des FC Hansa Rostock. © Quelle: Christian Langbehn

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bräutigam hat sich über Zweitliga-Rückkehr von Hansa Rostock „wahnsinnig gefreut“

Den Fall der Mauer hat er wo erlebt? „Mit der Nationalmannschaft in der Sportschule Abtnaundorf, wir haben uns auf das WM-Qualifikationsspiel in Österreich vorbereitet. Schabowskis legendäre Pressekonferenz hat sich bei uns wie ein Lauffeuer rumgesprochen. Mit einem Unentschieden in Wien wären wir zur WM nach Italien gefahren. Aber nach dem Fall der Mauer war eine konzentrierte Vorbereitung unmöglich. Wir haben 0:3 verloren, Toni Polster hat alle drei Tore gemacht, Dirk Heyne stand bei uns im Tor. Ede (Trainer Eduard Geyer – Anm. d. Red.) machte uns in der Kabine rund wie einen Buslenker. Wir hatten eine historische Chance verpasst, waren aber alle mit anderen Dingen als diesem Spiel beschäftigt.“

Lesen Sie auch

Bräutigam hat sich „wahnsinnig gefreut“, dass Hansa Rostock nach einer gefühlten und tatsächlichen Ewigkeit in der dritten Liga aufgestiegen ist, ist überzeugt, dass sein Ex-Verein die zweite Liga hält. Ein Faustpfand dabei: die Hansa-Fans. „Wenn wir zu meiner Zeit das Ostseestadion betreten haben, war da ein Fahnenmeer, eine unglaubliche Stimmung, haben wir Punkte geholt, die wir sonst nicht geholt haben. Dass Hansa damals zehn Jahre am Stück Bundesliga gespielt hat, ging nur, weil alle zusammengehalten haben.“ Das muss wieder so sein.