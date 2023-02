﻿Hansa-Sportchef Pieckenhagen hält emotionale Rede: „Einige Spieler müssen sich fragen: Reicht das für 2. Liga?“

So erlebt man den Sportvorstand des FC Hansa Rostock selten. Drei Tage vor dem ersten Heimspiel des Jahres gegen den Hamburger SV spricht Martin Pieckenhagen Klartext und nimmt die Spieler in die Pflicht. Er will von ihnen weniger „Mitleidgedusel“ – stattdessen sollen sie „alles rausbrettern“.

Rostock. Als einer von vier Klubs in der 2. Liga hat Hansa Rostock in dieser Saison auf Wintertransfers verzichtet. Martin Pieckenhagen will das als Vertrauensbeweis in das vorhandene Personal verstanden wissen und erhöht gleichzeitig den Druck auf die Profis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich vertraue den Jungs, aber ich fordere von ihnen auch ein, dass sie einen Schritt mehr machen. Dass sie auf dem Platz mehr Gier und mehr Robustheit zeigen. Dass sie mit aller Konsequenz und in jeder Situation, die sich ergibt, das Tor machen wollen“, sagt der Sportvorstand.

Hansa Rostock war auf der Suche nach einem neuen Stürmer

Hansa war auf der Suche nach einem torgefährlichen Offensivmann für den zweitschwächsten Angriff der Liga (17 Tore in 18 Spielen). Fündig wurde man bis zum Ende der Wechselfrist am letzten Dienstag nicht. Zum ersten Mal in seiner Amtszeit (seit Januar 2019) rüsteten die Rostocker ihre Mannschaft im Winter nicht nach. „Es ist nicht so, dass wir nichts machen wollten. Aber wir haben nicht den Spieler gefunden, der unsere Kriterien erfüllt“, erklärt Pieckenhagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während neben Hansa auch Heidenheim, Düsseldorf und Hannover kein neues Personal an Bord holten, besserten andere Vereine zum Teil kräftig nach. „Da geht es teilweise um vereinslose Spieler, die ein Jahr kein Fußball mehr gespielt haben. Es war eines unserer Kriterien, dass wir solche Spieler nicht holen“, so der Sportvorstand und führt auch finanzielle Gründe an. „Für uns ist es nicht möglich, wie für Darmstadt, kolportierte zwei Millionen Euro für einen Filip Stojilkovic zu bezahlen. Dazu sind wir nicht in der Lage. So ein Spieler kommt auch nicht zu uns, weil wir nicht auf Platz eins stehen.“

Sportchef hofft weiter, dass bei Stürmer Munsy der Knoten platzt

Statt neue Profis zu holen nimmt der frühere Bundesligatorwart (u.a. Hansa, HSV) den aktuellen Kader in die Pflicht und findet deutliche Worte. So für Stürmer Ridge Munsy, der bei Hansa seit eineinhalb Jahren nicht in Fahrt kommt. „Er hat in Würzburg und davor in Thun einmal sieben und einmal elf Tore geschossen, bei uns funktioniert er leider nicht so.“ Pieckenhagen hofft weiter, dass bei dem 33-Jährigen irgendwann der Knoten platzt.

Er habe in der Vorbereitung einen guten Eindruck gemacht, so der Sportchef: „Enorm fleißig, laufstark, körperlich präsent. Er muss sich nur mal an seine Stärken erinnern und versuchen, das Ding wieder reinzuballern. Er hat in der 2. Liga in Würzburg, bei einem absoluten Abstiegskandidaten, funktioniert. Deshalb fällt mir kein Grund ein, warum der Spieler hier keine Tore schießen sollte – wenn er denn irgendwann mal aus seinem Schneckenhaus rauskommt und Vollgas gibt.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Haris Duljevic nimmt sich der Manager ebenfalls vor. „Bei ihm sieht es meistens gut aus. Er gibt viele Impulse nach vorne, macht sehr kreative Dinge. Es ist schön, wenn man das Gefühl hat, es könnte was passieren. Besser ist es aber, wenn tatsächlich was passiert. Dafür ist der Spieler alleine verantwortlich. Wenn der Trainer ihm die Möglichkeit gibt, zu spielen, geht es eben nicht darum, schön auszusehen, ein paar Übersteiger zu machen und drei Leute auszuspielen.“

„Hinterseer hat für Bochum mal 18 Tore gemacht“

Und Lukas Hinterseer? Der Österreicher („Ich muss keinem mehr etwas beweisen“) blieb bisher nahezu alles schuldig. „Der hat für Bochum mal 18 Tore gemacht“, ruft Pieckenhagen in Erinnerung.

„Oder Sebastien Thill, der sogar in der Champions-League-Quali drei Tore und drei Vorlagen hatte. Die müssen sich einfach mal daran erinnern, was sie mal geschafft haben und müssen es wieder mal auf die Platte kriegen! Sie können sich nicht zurückziehen in irgendein Mitleidsgedusel, dass sie nicht spielen und schlecht behandelt werden. Wenn sie auf dem Platz stehen – und wenn es nur eine Minute ist – müssen sie alles rausbrettern! Dazu gehört auch, gegen Widerstände anzukämpfen und dem Trainer zu beweisen, dass sie in die Startelf beziehungsweise in den Kader gehören.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pieckenhagen: „Einige müssen sich fragen: Reicht’s für 2. Liga?“

Auch dem bislang enttäuschenden Sommer-Neuzugang Morris Schröter macht Pieckenhagen Dampf. „Für den entscheidet sich jetzt: Kann er Zweitligaspieler werden oder wird er ein Drittligaspieler sein? Das ist die Frage, die sich der eine oder andere stellen muss: Ob er sich hier mit aller Konsequenz durchsetzen will oder nur Mitläufer sein möchte und jeden Tag nach Hause geht und rumjammert, weil er nicht spielt.“

Vor dem ersten Rückrunden-Heimspiel am Sonntag gegen den HSV wird der sonst eher nüchterne Hansa-Sportchef emotional und redet Klartext: „Irgendwann müssen sich alle mal vor den Spiegel stellen und sich fragen: Reicht das für die 2. Liga?“