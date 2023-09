Kostenfrei bis 19:18 Uhr lesen

Urlaubsdomizil mit historischem Ambiente

Blick auf Ostsee und Bodden: So schön ist es in der einstigen Seefahrtschule Wustrow

138 Ferienappartements in einem historischen Gebäude: Die Anlage in der ehemaligen Seefahrtschule von Wustrow gehört zu den größten in der Region. Die OZ hat einen Blick in das besondere Urlaubsdomizil geworfen.