﻿Pokal-Hit: Wasserballer der HSG Warnemünde empfangen Bundesligisten

Rostock. Reizvolle Pokal-Aufgabe für die Wasserballer der HSG Warnemünde. Die Hansestädter empfangen am Sonntag in der zweiten Runde des Pokal-Wettbewerbs den Bundesligisten SV Weiden (14.30 Uhr, Neptunhalle, der Eintritt ist frei). Der Sieger zieht ins Achtelfinale ein.

Die Gäste aus Bayern sind klarer Favorit. Der SV Weiden hatte in der ersten Pokal-Runde ein Freilos. Beim Bundesliga-Auftakt feierte der SVW einen 23:13-Kantersieg über Poseidon Hamburg. „Die Chance, die wir nicht haben werden, wollen wir nutzen. Es ist das klassische David-gegen-Goliath-Szenario. Wir hoffen, die Partie so lange wie möglich offen halten zu können“, sagt HSG-Trainer Christian Strege. „Wenn wir am Ende des Spiels als Sieger das Becken verlassen, wäre es eine Riesensensation.“

HSG probte in Berlin den Pokal-Ernstfall

Die HSG probte beim Abendroth-Pokal in Berlin den Ernstfall. Die Warnemünder zogen gegen den polnischen Vertreter ALFA Gorzow mit 9:10 den Kürzeren. Gegen den Zweitliga-Spitzenklub WU Magdeburg unterlagen die Ostseestädter 5:7. Im Spiel um Platz fünf gelang der HSG gegen eine Berliner-Allstarmannschaft ein überraschend klarer 16:4-Sieg.

HSG: Schulz – Reihs 2, Groß 1, Briese 1, Thiele 2, Heese 4, Reitzig 3, Gruchow 1, Meyer 4, Behradfar 5, Blumberg 7, Ramforth.

Von Stefan Ehlers/Jörg Behlendorf