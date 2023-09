﻿Pokal-Gegner der Rostock Seawolves spielt in 1. und 2. Bundesliga

Vechta/Rostock. Dass ein Klub sowohl in der 1. als auch in der 2. Bundesliga mit Mannschaften vertreten ist, ist sportartenübergreifend eher Ausnahme als Regel. Bei Basketball-Bundesligist Rasta Vechta ist das in der kommenden Saison aber der Fall.

Die Profis des Vereins aus Niedersachsen, die am Sonnabend (23. September) die Rostock Seawolves zum Duell im BBL-Pokal empfangen, sind Anfang Juni in die 1. Basketball-Bundesliga aufgestiegen. Kein einziges seiner 18 Heimspiele hat die erste Mannschaft aus der knapp 34 000 Einwohner zählenden Stadt verloren.

Die 2. Mannschaft spielte in der Saison 2022/23 „eine Etage tiefer“ – in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B. Und wie: Auch sie setzte sich durch, überstand die Playoffs und stieg in die Pro A, die zweithöchste Spielklasse in Deutschland, auf.

Sportdirektor stolz auf beide Aufsteiger-Teams

Gerrit Kersten-Thiele ist stolz auf das, was die Mannschaften seines Vereins erreicht haben. „Beide Teams haben sich den Aufstieg verdient“, sagt der 43-Jährige, der seit März 2022 Sportdirektor bei den Niedersachsen ist und der zuvor zwanzig Jahre als Spielerberater tätig war.

Er sieht es als großen Vorteil an, in den beiden Top-Ligen vertreten zu sein. Das komme dem Anspruch des Klubs entgegen, Nachwuchstalente zu finden und sie selbst weiterzuentwickeln, begründet der Manager des Doppel-Aufsteigers.

Ziel beider Rasta-Mannschaften sei der Klassenerhalt, lässt Kersten-Thiele keine Zweifel aufkommen. „Wir wollen uns von Spiel zu Spiel stetig entwickeln und den Abstieg vermeiden.“ Mit einem Budget, das Kersten-Thiele nicht konkret beziffern möchte, das aber schätzungsweise zwischen vier und fünf Millionen Euro liegen dürfte, ist der Aufsteiger recht gut aufgestellt.

Ein Liga-Neuling, wie die Seawolves nach ihrem Aufstieg 2022, ist Vechta aber nicht. Es ist Rastas vierte Saison in der BBL. Meistens ging es nach dem Aufstieg aber schnell wieder runter. Das soll in dieser Saison anders werden.

Rasta bekommt von Fans große Unterstützung

Der Rückendeckung der Fans kann sich die Bundesliga-Mannschaft gewiss sein. Von den 3140 Plätzen im Rasta Dome sind schon vor dem Liga-Start 2500 für die gesamte Saison an Dauerkarten-Fans verkauft worden.

Die Seawolves müssen sich darauf einrichten, dass es beim Pokalduell am 23. September (18.30 Uhr) heiß hergehen wird. Allerdings werden sie nicht die gesamte Halle gegen sich haben. Der Klub hat einen Bus gechartert, der die Fans am Sonnabend nach Vechta und zurück nach Rostock bringen wird.

OZ