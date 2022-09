﻿Premiere im Profi-Handball: Empor Rostock reist mit dem Kreuzfahrtschiff zum Auswärtsspiel

Die Handballer des HC Empor Rostock steigen am Dienstagabend in Rotterdam auf die A-Rosa Sena. Mit dem Hybrid-Schiff geht es in Richtung Düsseldorf, wo am Sonntag die Partie gegen die ukrainische Mannschaft HK Motor Saporischschja ansteht. Das steckt hinter der ungewöhnlichen Aktion.

