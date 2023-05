﻿Hansa Rostock jubelt: Pröger und Verhoek machen dritten Sieg in Folge klar

Rostock. Die Rettung rückt näher: Der FC Hansa Rostock hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie gelandet. Im richtungsweisenden Kellerduell setzte sich die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz verdient mit 2:0 (1:0) durch. Die Tore vor 25.000 begeisterten Zuschauern im ausverkauften Ostseestadion erzielten Kai Pröger (34.) und „Joker“ John Verhoek (80.), der mit seinem Treffer eine lange persönliche Durststrecke beendete.

Schwartz vertraute derselben Elf, die eine Woche zuvor drei Punkte aus Kaiserslautern mitgebracht hatte. Von Anfang wurde klar: Für beide Mannschaften stand enorm viel auf dem Spiel, keiner wollte in Rückstand geraten. Es entwickelte sich ein Duell zwischen beiden Strafräumen mit vielen verbissen geführten Zweikämpfen. Tormöglichkeiten gab es auf beiden Seiten zunächst nicht. Aufregung gab es erstmals nach 28 Minuten, als Hinterseer bei einem Laufduell mit Regensburgs Elvedi im Strafraum zu Fall kam. Die Rostocker Zuschauer hätten gerne einen Elfmeter gesehen, doch Schiedsrichter Willenborg ließ zu Recht weiterspielen.

Erste Chance, erstes Tor: Kai Pröger trifft

Jetzt merkten die Rostocker aber, dass vorne was geht. Wieder mal war es Pröger, der in dieser Phase den Unterschied machte. Nach Dressel-Zuspiel kam der Offensivmann im Fünfmeterraum an den Ball und beförderte ihn mit rechts ins lange Eck. 1:0 für die Hanseaten, die damit gleich ihre erste Torchance nutzten (34.). Der neunte Saisontreffer für Hansas besten Torschützen.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Hansa die erste Möglichkeit. Und wiedr war es Pröger, der nach Schumacher-Flanke im Strafraum an den Ball kam, aber das Tor dieses mal per Kopf verfehlte (53.). Auf der anderen Seite vergab Caliskaner die erste Chance für die Gäste, sein Kopfball ging übers Hansa Tor (56.).

Nach 62 Minuten hatte der gerade eingewechselte Verhoek das 2:0 auf dem Fuß. Doch der Niederländer traf den Ball nach Vorarbeit von Pröger und Fröling nicht richtig. Eine Minute später landete nach einem Konter Prögers abgefälschter Schuss neben dem Tor. Regensburg baute nach der Pause Druck auf, aber Hansa hielt leidenschaftlich dagegen und setzte Nadelstiche. So wie van Drongelen, dessen Kopfball nach Ecke eine sichere Beute von Regensburgs Keeper Urbig war (73.).

„Joker“ John Verhoek beendet lange Durststrecke

Die Vorentscheidung fiel durch ein Jokertor, auf das der Schütze 258 (!) torlose Tage warten musste. Nach starker Vorarbeit von Schumacher, der sich bis zur Grundlinie durchtankte und von dort flankte, sprang Verhoek an der Fünfmeterlinie am höchsten und traf per Kopf zum 2:0. Es war das erste Tor des Niederländers seit dem 2:0-Hinspielerfolg im Sommer gegen den FC St. Pauli. 24 500 Zuschauer im ausverkauften Ostseestadion waren begeistert.

Für Hansa geht es bereits am Freitagabend mit dem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen weiter. Gegen den Ex-Klub von Trainer Alois Schwartz können die Rostocker den nächsten großen Schritt in Richtung Rettung machen.

Hansa: Kolke – Neidhart, Malone, van Drogelen, Roßbach, Schumacher – Fröde, Dressel – Fröling (81. Schröter), Pröger (90. Meissner) - Hinterseer (60. Verhoek)

Tore: 1:0 Pröger (34.), 2:0 Verhoek (80.).