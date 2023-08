﻿Rostocker Boxer Felix Langberg und Manager Maik Stahr trennen sich

Rostock. Für Felix Langberg beginnt nach seiner ersten Niederlage als Boxprofi ein neues Kapitel. Der 31 Jahre alte Schwergewichtler aus Rostock und Manager Maik Stahr gehen ab kommendem Jahr getrennte Wege. Dieser Schritt sei „wichtig für mich und meinen Werdegang“, sagte Langberg. „Ich bin Maik sehr dankbar und wünsche ihm alles Gute“, fügte der 1,96 Meter große Athlet hinzu. Zu den Gründen wollte er sich nicht äußern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Stahr, der den Schweriner Araik Marutjan, Olympia-Teilnehmer von 2016, betreut, hielt sich bedeckt. Es habe unterschiedliche Auffassungen vom Profisport gegeben, erklärte der Chef des Unternehmens „Schlau gereinigt“, ohne ins Detail zu gehen. „Felix soll sich auf das Sportliche konzentrieren. Ich wünsche ihm für seinen weiteren Werdegang alles Gute.“

Der frühere Kickbox-Champion Langberg und Stahr hatten vor knapp drei Jahren gemeinsam das Thema Profiboxen in Angriff genommen. Stahr begeisterte Sponsoren für das Projekt. Langberg lieferte und kletterte in den Ranglisten nach oben. Zwölf Kämpfe, zwölf Siege lautete seine makellose Bilanz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dann folgte der Rückschlag. Langberg verlor Ende Juni bei „Rostock boxt!“ gegen den Griechen Marios Kollias durch technischen K.o. in der dritten Runde und musste seinen EM-Titel wieder abgeben.

Langberg musste nach Niederlage operiert werden

Beim „Heimspiel“ in der Rostocker Stadthalle lief vieles nicht nach Plan. Der Hauptkampf begann erst eine gute Stunde nach Mitternacht – ungewöhnlich spät für eine Profi-Veranstaltung. Bereits in der ersten Runde zog sich Langberg einen Bruch an der Orbitawand (Augenhöhle) zu und musste operiert werden.

Er habe nach dem Duell „so viele Nachrichten wie nie“ bekommen, berichtet der für den Hamburger Boxstall P2M kämpfende Ex-Europameister. „Es ist wunderschön, zu sehen, welchen Rückhalt man in Rostock hat.“

Rostocker Felix Langberg machte Urlaub in Afrika

Langberg gönnte sich eine Auszeit. Zusammen mit seiner Frau Kim flog er nach Afrika, um seine Verletzung auszukurieren und die Batterien wieder aufzuladen. Seit knapp drei Wochen ist er wieder im Training.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich habe gemerkt, dass ich noch härter arbeiten muss“, sagt der Ostseestädter, der wöchentlich drei Tage am Stück in Hamburg schwitzt. „Ich werde noch viel stärker zurückkommen“, verspricht Langberg. „Jetzt erst recht! Ich möchte zeigen, dass es ein Junge aus Rostock schaffen kann.“

Lesen Sie auch

Rostocker Boxer feiert im Oktober sein Comeback

Am 7. Oktober feiert er sein Comeback. Langberg steigt in der Stadthalle Falkensee (bei Berlin) gegen Mohammad Ali Durmaz (42) in den Ring. Der in Mannheim geborene Durmaz hat 32 seiner 66 Profikämpfe gewonnen und ist ein Garant für kurzrundige Kämpfe. Lediglich sieben seiner Duelle gingen über die volle Distanz.

„Das ist genau der richtige Mann für Felix, um nach der Niederlage wieder reinzukommen“, urteilt Trainer Christian Morales. Zusätzlicher Ansporn: Im Falle eines Sieges winkt Langberg ein Titelkampf. Morales: „Das wird aber erst spruchreif, wenn der 7. Oktober erfolgreich ist.“

OZ