﻿PSV Rostock entscheidet packende Partie gegen FSV Dummerstorf für sich

Rostock. Besser kann man in ein langes Osterwochenende nicht starten. Der PSV Rostock hat sich durch seinen 3:2 (1:1)-Heimsieg am Donnerstagabend in der Fußball-Landesklasse I gegen den FSV Dummerstorf (6. Platz/23 Punkte) die Feiertage versüßt. Mit dem Erfolg haben die PSV-Kicker (3/34) mittlerweile den zweiten Tabellenplatz in Sichtweite. Diesen nimmt der Rostocker FC II (37 Punkte) ein, der am gleichen Abend nach 1:3-Rückstand noch 3:3 beim Sievershäger SV spielte.

Neues Saisonziel beim PSV Rostock ausgegeben

„Wir saßen nach dem Erfolg noch eine Weile zusammen und haben auch gefeiert. Dabei haben wir Platz zwei auch als neues Ziel herausgegeben“, verriet PSV-Coach Ronny Werner. Er wolle mit seiner Mannschaft im restlichen Saisonverlauf noch so viel Druck wie möglich auf Spitzenreiter FSV Kritzmow (38 Punkte) ausüben. Den FSV sogar noch einzuholen, hält Werner aber aktuell für eher unwahrscheinlich. Die Kritzmower können am Sonntag im Auswärtsspiel bei Rot Weiss Trinwillershagen mit einem Sieg weiter davonziehen.

Statistik PSV Rostock: Zibell – Walter (23. M. Stegmann), Machatsch, Brüning, Dolch, Krüger, L. Stegmann (69. Karpuschkat), Eisermann, Golke, Kopsch (77. Kramer), Graf. FSV Dummerstorf: Krull – Rütz (89. R. Sabirov), Frank, Strohschein, S. Sabirov, Karow (46. Siebert), Schwarz, Lenz, Wegner, Federmann, Wölk (81. Bauer). Tore: 1:0 Kopsch (5.), 1:1 Sabirov (27.), 1:2 Strohschein (63.), 2:2 Krüger (68.), 3:2 Golke (73.). Schiedsrichter: Martin Westendorf. Zuschauer: 58.

Gegen den FSV hatte der PSV noch am vergangenen Sonntag seine erste Niederlage im Jahr 2023 einstecken müssen. Von der Partie zeigten sich die Rostocker gegen die Dummerstorfer gut erholt. „Diesmal war das Spielglück auch vorhanden, was wir in der Vorwoche nicht hatten“, so Werner.

FSV Dummerstorf dreht Spiel, verliert aber trotzdem

Gegen den FSV Dummerstorf waren die Rostocker bereits nach fünf Minuten in Führung gegangen. Johann Kopsch traf nach einer Ecke für die Gastgeber. Der FSV-Elf hielt aber gut dagegen und belohnte sich nach knapp einer halben Stunde mit dem Ausgleich durch Suliman Sabirov (27.). Nach dem Seitenwechsel drehten die Dummerstorfer sogar das Spiel, Rico Strohschein (63.) war zur Stelle – 2:1.

„Der Gegner hätte hier auch etwas verdient. Die Dummerstorfer haben fair aggressiv gespielt. Wir haben nach dem Rückstand Moral bewiesen“, sagte Werner. Durch den Doppelschlag der beiden Winterzugänge Max Krüger (68.) und Niclas Golke (73.) bog der PSV die Begegnung erneut um. Den Vorsprung gaben die Rostocker auch nicht mehr her.

Trainer sieht positive Entwicklung

Werner freute sich extrem über die drei Punkte. Nach drei Siegen aus den ersten vier Rückrundenspielen lobt er: „Die Jungs sind mittlerweile zu einer Mannschaft geworden, die ihre Ziele verfolgt und zusammenhält. Die Entwicklung stimmt mich sehr positiv.“

Mit Rückenwind wird der PSV am Sonntag kommender Woche um 14 Uhr in das Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Baabe gehen. Der FSV Dummerstorf wird zur gleichen Zeit den SV Rot Weiss Trinwillershagen empfangen.