﻿PSV Rostock festigt Rang drei – Trainer Ronny Werner lobt die Entwicklung

Rostock. Im Abstiegskampf landete die SG Warnow Papendorf (10. Platz/14 Punkte) mit 5:0-Sieg bei Schlusslicht Tribseeser SV (14./2) einen Befreiungsschlag. Der Sievershäger SV (12./13) gewann das Freitagabendspiel nach Rückstand beim FSV Kühlungsborn II (11./14) noch mit 2:1. SSV-Kicker Marcel Peters gelang mit einem Fallrückzieher zum zwischenzeitlichen Ausgleich ein Traumtor.

Unterdessen hat der Rostocker FC II seine Tabellenführung durch den 4:3-Sieg beim FSV Dummerstorf gefestigt. Allerdings hätte die Oberliga-Reserve eine 4:0-Führung am Ende fast noch verspielt. Der FSV Kritzmow bleibt dem RFC nach dem 6:0-Heimsieg gegen den Doberaner FC II auf den Fersen.

Papendorf landet Befreiungsschlag

Schiedsrichter: Frank Hübner. Zuschauer: 45.

Tore: 1:0 Brüning (30./Strafstoß), 2:0, 3:0 Buse (48., 55.), 4:0 Eisermann (67.), 5:0 Karpuschkat (74.), 6:0 Dolch (89.).

PSV Ribnitz-Damgarten: Brusch – Ahrens, Lang, Hansen, Kleinfeldt (72. M. Fichelmann), Rurik, M. Demski, Wilkendorf (62. Dahnke), E. Fichelmann (62. Sereda), Fürstenberg, A. Demski.

PSV Rostock: Eggert – Walter, Anke (39. Kopsch), Machatsch, Krüger (58. Karpuschkat), Brüning, Buse, Grabow, Stegmann (58. Murselaj), Dolch, Eisermann.

Erstgenannte Mannschaft ist am kommenden Sonntag (Anstoß: 13 Uhr) der Gegner zum Hinrundenabschluss für die Werner-Elf. Beim RFC II wird der PSV als klarer Außenseiter in das Stadtderby gehen. „Dort wollen wir was holen, aber es wird natürliche eine Riesenherausforderung für uns“, weiß Werner, der nach dem bisherigen Saisonverlauf dem Spiel aber positiv entgegenblickt.

Aktuell fehlen den Rostockern noch ein paar Zähler, um in der aktuellen Saison ganz oben ein Wörtchen mitzureden. Das ist auch nicht das erklärte Ziel. Das Spitzenduo Rostocker FC II (1. Platz/30 Punkte) und FSV Kritzmow (2./26) marschiert vor dem PSV-Team (3./22) etwas vorweg.

Der grundsätzliche Tenor von Werner ist, dass die Mannschaft die Vorgaben bislang ordentlich umgesetzt habe. Dem ist Übungsleiter ist es wichtig, mit seinen Schützlingen stets nach vorne zu blicken. Taktisch, technisch und spielerisch will er die Truppe weiter voranbringen. Denn in Zukunft will Werner mit seine Elf noch breiter aufstellen und „langfristig das Ziel verfolgen, mal wieder oben anzuklopfen.“

PSV Rostock will langfristig wieder „oben anklopfen“

Werner ist ehemaliger Torhüter und stand auch drei Jahre lang für die zweite Mannschaft von Dynamo Dresden (2004 bis 2007) zwischen den Pfosten. Beim PSV Rostock hilft er gelegentlich noch auf dem Feld aus, wenn es die Personalsituation nicht anders zulässt. Die ersten Monate bewertet der Coach überwiegend positiv. „Wir haben ein junges Team, mit dem wir definitiv noch mehr erreichen können. In der jetzigen Hinrunde haben wir an den Basics gearbeitet, hinten sicher zu stehen und vorne konsequent die Tore zu machen.“

Durch den Erfolg festigten die Rostocker den dritten Tabellenrang. Dass der Klub vom Damerower Weg nach drei Spielzeit mit purem Abstiegskampf wieder stabiler dasteht, ist auch ein Verdienst von Ronny Werner. Er stammt aus Dresden und ist im Sommer aus familiären Gründen von Potsdam an die Ostsee gezogen. „Es war ein guter Schritt für mich und meine Familie. Wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagt der Mann im Telekommunikationsvertrieb arbeitet.

Von Potsdam an die Ostsee gezogen

„Die ersten Minuten sind wir noch nicht so gut ins Spiel gekommen, der Gegner hatte gut gestanden. Der erste Tor vor der Pause war dann der Knotenlöser“, resümierte Werner. Durch einen Strafstoßtreffer von Lucca Brüning waren die Rostocker nach einer halben Stunde in Führung gegangen. Im zweiten Durchgang wurde es noch ein Schützenfest gegen in der Defensive überforderte Ribnitz-Damgartener. Martin Buse per Doppelpack, Julius Eisermann, Robert Karpuschkat und Oliver Dolch trugen sich noch in die Torschützenliste ein.

Ein wenig entfernt vom Vereinsgelände verfolgt Ronny Werner aus seinem schwarzen Transporter das Spiel seiner Mannschaft. Der Trainer des PSV Rostock muss ein Innenraum-Sperre absitzen, die er sich einige Wochen zuvor im Lokalduell gegen den Sievershäger SV (3:1) eingehandelt hat. Was Werner von seiner Mannschaft am Sonntag gegen den PSV Ribnitz-Damgarten (13. Platz/10 Punkte) sieht, gefällt ihm über weite Strecken. Immerhin setzten sich die Rostocker mit 6:0 (1:0) vor eigener Kulisse in der Fußball-Landesklasse I durch.