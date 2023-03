Trainer Ronny Werner geht zuversichtlich in die Rückrunde, die am Sonnabend mit dem Auswärtsspiel gegen den Doberaner FC II beginnt. Der PSV Rostock hat sich in der Winterpause dreifach verstärkt. Ein Spieler hat in der Hinrunde seinen Torriecher schon nachgewiesen.

