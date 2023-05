﻿PSV Rostock: Trainer Ronny Werner geht am Saisonende

Rostock. Der PSV Rostock wird sich für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen müssen. Coach Ronny Werner wird den Tabellendritten der Fußball-Landesklasse I nach nur einem Jahr wieder verlassen. Private und familiäre Gründe ziehen den 37-Jährigen zurück Potsdam. Aus der Landeshauptstadt Brandenburgs war er vor einem Jahr nach Rostock gekommen.

Ronny Werner wird „schweren Herzens“ gehen

„Schweren Herzens“ muss Werner nach eigener Aussage dem PSV den Rücken kehren. „Ich habe sehr mit mir gerungen. Der Vereine hat alles getan, um mich zu halten“, erklärt er. Entwicklungen im privaten Bereich, auf die Werner nicht näher eingehen möchte, sorgen für die Rückkehr nach Potsdam. Dort wird er in einer anderen Funktion zu seinem Ex-Klub ESV Lok zurückkehren.

Für den PSV ist der bevorstehende Abgang des Erfolgscoaches ein harter Schlag. Noch in der Vorsaison waren die Rostocker den Abstieg in die Kreisoberliga nur knapp von der Schippe gesprungen. Nachdem Werner im vergangenen Sommer übernommen hat, ging es bergauf. Er führte den Klub vom Damerower Weg mit aktuell 40 Punkten aus 21 Spielen auf Tabellenrang drei der Landesklasse I. Noch stehen fünf Partien aus.

PSV-Coach sieht Potenzial für Aufstieg in den nächsten Jahren

„Ich werde die Mannschaft guten Gewissens übergeben. Sie hat eine tolle Entwicklung genommen und hat das Potenzial, in den nächsten ein bis zwei Jahren den Aufstieg in die Landesliga zu schaffen“, meint Werner, der in dieser Saison gelegentlich als Torhüter ausgeholfen hat.

Beim Auswärtssieg am zurückliegenden Sonnabend beim FSV Kühlungsborn (5:3) endete die Partie für den spielenden Trainer recht früh. Er musste bereits nach elf Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Unabhängig davon steht für die PSV-Verantwortlichen ab sofort die Suche nach einem neuen Trainer an. Diese dürfte sich knifflig gestalten. Immerhin wird der kommende Coach die Aufgabe haben, den Aufwärtstrend bei den Rostockern über den Sommer hinaus fortzuführen.