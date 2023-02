﻿Massive Pyro-Aktionen am Millerntor: Hansa Rostock verliert beim FC St. Pauli mit 0:1

Hamburg. Das hochbrisante Nordderby des FC Hansa beim FC St. Pauli ist am Sonntag von massiven Pyro-Attacken vor allem durch Rostocker Chaoten überschattet worden. Vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit im mit 29 205 Zuschauern ausverkauften Millerntorstadion schossen die Gäste Leuchtspurraketen aufs Spielfeld, aber auch auf Zuschauer und Sicherheitspersonal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem Rasen kassierte die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner eine vermeidbare 0:1 (0:1)-Niederlage. Während Hansa mehrere Hochkaräter liegen ließ, traf Jackson Irvine für den Kiezklub (26.), der seinen fünften Sieg in Serie landete. Für Hansa war es die vierte Niederlage im fünften Rückrundenpiel.

Pyro-Wahnsinn in Hamburg:Bilder und Videos im Liveticker

Die Partie begann, ähnlich wie beim Heimspiel gegen Darmstadt eine Woche zuvor, mit massivem Einsatz von Pyrotechnik im Gästeblock, der mit rund 2500 Hansa-Fans besetzt war. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Partie mit drei Minuten Verspätung angepfiffen. Nach dem Anpfiff brannten auch die Pauli-Ultras mehrfach Bengalos und Rauchtöpfe ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Hansa-Anhänger mit Sturmhaube im vernebelten Gästebock © Quelle: Lutz Bongarts

Trainer Glöckner veränderte die Startelf im Vergleich zum Darmstadt-Spiel (0:1) auf einer Position: John Verhoek stürmte dieses Mal wieder von Anfang an, dafür saß Svante Ingelsson zunächst nur auf der Bank. Der Schwede war aufgrund eines Infekts erst am Freitag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Verhoek kehrt in die Startelf zurück – Ingelsson zunächst auf der Bank

St. Pauli war in den Anfangsminuten dominant, aber die erste ganz dicke Möglichkeit bot sich den Rostockern. Nach einem Ballgewinn zog Pröger aus dem Strafraum ab – FCP-Keeper Vasilij lenkte den Ball an den rechten Pfosten (12.). Ein erster Warnschuss in diesem heißen Nordderby, das zuletzt zwei Mal die Rostocker für sich entscheiden konnten. Auf einen Sieg im Millerntorstadion warten die Mecklenburger allerdings seit 2001.

Hansa war nach der ersten Möglichkeit besser im Spiel, doch wie man effektiv angreift, zeigte der FC St. Pauli. Nach einem Angriff über die linke Seite der Hamburger stand Irvine im Zentrum blank und köpfte zum 1:0 ein (26.). Es war die erste Chance für die Kiezkicker, die nun weiter Druck machten. Daschner hätte zwei Minuten später nachlegen müssen, brachte den Ball aber aus kürzester Distanz nicht im Hansa-Tor unter (28.). Bei einer gefährlichen Eingabe vors Tor von Afolayan war van Drongelen zur Stelle (32.). Kurz vor dem Pausenpfiff versuchte es Daschner aus spitzem Winkel, aber Kolke stand richtig (41.).

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansa vergibt Dreifach-Chance in der Nachspielzeit der ersten Hälfte

In der Nachspielzeit hätte Hansa beinahe doch noch zugeschlagen. Zunächst scheiterte Fröde nach Duljevic-Ecke mit seinem Kopfball am reaktionsschnellen Pauli-Keeper, anschließend blieben die Versuche von Verhoek und Roßbach aus kurzer Distanz erfolglos. Vier Großchancen in einer Halbzeit – aber wieder kein Tor. In diesen Szenen zeigte sich einmal mehr, warum Hansa die zweitschwächste Offensive der Liga hat.

Rick van Drongelenm gewinnt ein Kopfballduell gegen Paulis Lukas Daschner. © Quelle: nordphoto GmbH/ Witke

Vor Wiederanpfiff flogen Raketen aus Hansa-Block auf das Spielfeld

Der zweite Durchgang begann mit mehr als zehn Minuten Verspätung: Wieder zündete der Rostocker Anhang massenweise Pyrotechnik. Leuchtspurraketen wurden von den Chaoten aufs Feld und auch ins Publikum sowie auf Sicherheitspersonal geschossen, das sich vor dem Hansa-Block aufgestellt hatte. Rund um das letzte Heimspiel gegen Darmstadt hatten Hansa-Idioten ebenfalls für massiven Ärger gesorgt. Erst als sich der Rauch wieder vom Spielfeld verzogen hatte, konnte das Spiel weitergehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fußball gespielt wurde auch noch: Mit drei Wechseln in der Pause signalisierte Glöckner, dass Hansa das Ruder in den verbleibenden 45 Minuten unbedingt rumreißen wollte. Die erste gute Chance hatte aber St. Pauli, Hartels Schuss war aber zu unplatziert, um Torwart Kolke in Verlegenheit zu bringen (68.).

Hansa wollte die 180-Kilometer-Heimfahrt auf keinen Fall nicht mit leeren Händen antreten und versuchte, Druck aufzubauen. Nach Doppelpass mit Schröter hatte Verhoek den Ausgleich auf dem Fuß, doch der Niederländer scheiterte am Pauli-Torwart, der damit den etwas schmeichelhaften Sieg der Hamburger festhielt.

Hansa: Kolke – Malone (46. Rhein) , van Drongelen, Roßbach – Ananou (85. Munsy), Fröde (46. Fröling), Dressel, Schumacher – Pröger (73. Schröter), Verhoek, Duljevic (46. Ingelsson) .

Tor: 1:0 Irvine (26.)