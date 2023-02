﻿Viel Pyro im HSV-Block gegen Hansa Rostock: Wie kommen die Bengalos ins Ostseestadion?

Beim Spiel Hansa Rostock gegen den HSV haben Anhänger der Gäste mehrere Pyrofackeln gezündet. Auch mit den Ultras der Südtribüne kam es zu einem Feuergefecht – obwohl das verboten ist und es am Einlass strenge Kontrollen gibt. Doch die Fans sind kreativ, um an den Sicherheitskräften vorbeizukommen.

Rostock. Es war ordentlich Dampf im Nordduell zwischen dem FC Hansa Rostock und dem Hamburger SV (0:2). Nicht nur auf dem Feld ging es zur Sache. Auch auf den Rängen heizten beide Fanlager die Stimmung an. Einige Anhänger des HSV zündeten schon wenige Sekunden nach dem Anpfiff massenweise Pyrotechnik.

Eine Spielunterbrechung gab es zwar nicht, dennoch stellt sich die Frage: Wie können immer wieder so viele Feuerwerkskörper ins Stadion gelangen? Die OSTSEE-ZEITUNG gibt die wichtigsten Antworten.

Was war passiert?

Kurz nach dem Anpfiff entflammten Fans des HSV im Gästeblock mehrere rote Bengalos. Einige Ultras zündelten im Laufe der Partie fleißig weiter. Während der Halbzeitpause kam es zu einem kleineren Feuergefecht mit der Rostocker Südtribüne, wo der harte Kern der Hansa-Anhänger steht. Die Hamburger versuchten, Leuchtraketen in Rostocker Zuschauerbereiche zu schießen. An den Fangnetzen prallten die Raketen jedoch ab. Zudem detonierten während der Pause ein paar Böller in der Nähe des Gästeblocks. Die Polizei nahm Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und der versuchten gefährlichen Körperverletzung auf.

Was sagen beide Vereine zu den Vorfällen?

Weder Hansa noch der HSV wollten Stellungnahmen abgeben.

Wie schmuggeln die Ultras Pyrotechnik ins Stadion?

Ultras haben verschiedenste Wege gefunden, um Pyro an den Einlasskontrollen vorbeizuschleusen. Unter anderem drängt der harte Kern der Supporter in manchen Fällen erst kurz vor Spielbeginn durch die Stadiontore. In den Momenten sind die Einlasskontrollen hektischer, da keiner den Anpfiff verpassen möchte. Das eine oder andere Bengalo bleibt dann unentdeckt. Aber auch kurzfristige Attacken einiger Chaoten auf Ordner können Verwirrung stiften und die Kontrollen beeinflussen.

Pyromanen sind einfallsreich. So werden die zum Teil nur wenige Zentimeter großen Bengalos von weiblichen Fans in Büstenhaltern ins Stadion geschmuggelt. Ultras verstecken Raketen auch im Intimbereich, der nicht regelmäßig vom Personal kontrolliert wird. Weitere mögliche Wege sind ein Stadion-Einbruch in den Nächten vor einer Partie oder auch über andere Blöcke im Stadion Pyro heimlich zu platzieren.

Nach dem Abbrennen der Feuerwerkskörper nutzen Fans meistens Blockfahnen, um sich darunter zu verstecken und andere Klamotten anzuziehen. Das erschwert das Identifizieren von Straftätern.

Wurde bei anderen Hansa-Heimspielen auch schon Pyrotechnik gezündet?

Ja. Im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg zündeten die Ultras auf der Rostocker Südtribüne bei einer Choreografie mehrere bengalische Feuer. Im Gästeblock zündelten im August 2022 bereits Anhänger von Arminia Bielefeld und vom FC St. Pauli.

Auch in der Vorsaison gab es am Rande der Partie gegen den HSV massive Ausschreitungen. Bei Auseinandersetzungen und durch das Werfen von Feuerwerkskörpern wurden 14 Menschen, darunter zwölf Polizisten, verletzt. Während der Halbzeitpause kam es an der Südtribüne zu massiven Angriffen auf Beamte. Dabei wurde ein Feuerlöscher auf Polizisten geworfen. Während der Partie wurde dann in beiden Tribünenbereichen gezündelt. Schiedsrichter Felix Brych musste das Spiel mehrfach unterbrechen.

Schon vor dem Spiel hatte es Steinwurfattacken von Vermummten auf einen Zug aus Hamburg im Bahnhof Bützow gegeben, wobei es zu Sachschäden kam. Auch im Zug entstanden Schäden durch Vandalismus. Bei einem Fanmarsch wurden Pyrotechnik und Flaschen auf Beamte geworfen.

Die Staatsanwaltschaft Rostock hatte gegen vier Hansa-Anhänger Anklage erhoben. Ein 34 Jahre alter Mann wurde vom Amtsgericht Rostock zu einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt, erhielt ein bundesweites Stadionverbot und muss 600 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

Wer ist für die Pyro-Aktionen am Ende verantwortlich?

Der FC Hansa Rostock ist im Ostseestadion Hausherr. Da die Ostseestädter den Ordnungsdienst für das jeweilige Heimspiel stellen, sind sie für Vorfälle im Gästeblock mitverantwortlich.

Welche Strafen drohen den Vereinen?

Es ist zu erwarten, dass der DFB-Kontrollausschuss Ermittlungen einleiten und die Vorfälle ahnden wird. Dem Hamburger SV droht eine saftige Geldstrafe. In der 2. Bundesliga wird das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen mit 600 Euro pro Stück belangt. Die Sanktion kann durch die Ermittlung von Tätern verringert werden. Nicht ausgeschlossen ist, dass auch Hansa bestraft wird.

Wie viele Strafen haben die Vereine in dieser Saison schon bezahlen müssen?

Hansa und der HSV liegen in der Straftabelle der laufenden Saison in der 2. Bundesliga auf Platz zwei und drei. Der Koggenklub bekam in den vergangenen vier Wochen Geldbußen in Höhe von 162 280 Euro aufgebrummt. Insgesamt musste der FCH in dieser Spielzeit rund 180 000 Euro blechen. Die Hamburger folgen mit rund 170 000 Euro. Unangefochtener Spitzenreiter in der Sünder-Wertung ist Hannover 96. Die Niedersachsen mussten etwa 273 000 Euro an den DFB abdrücken.

Was ist außerhalb des Stadions passiert?

Beleidigungen, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen – auch außerhalb des Stadions schlugen Fußballfans über die Stränge. Ein Hansa-Fan soll einer Anhängerin des HSV ins Gesicht geschlagen haben. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen. In einem weiteren Fall kam es zwischen einem HSV- und einem FCH-Anhänger zu einer Rangelei im Tunnelbereich des Hauptbahnhofes Rostock. Hinzu kamen fünf Beleidigungen (vier HSV-Anhänger und ein Hansa-Fan) gegenüber eingesetzten Beamten und eine weitere Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Nach der als Hochrisikospiel eingestuften Partie hat die Bundespolizei insgesamt 20 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wegen des Versuchs der Gefangenenbefreiung wurde ein Hansa-Fan angezeigt. Dieser wollte seinen Freund aus dem polizeilichen Gewahrsam befreien.