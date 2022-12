﻿Hansa Rostock legt wieder los: Quintett fehlt beim Trainingsauftakt

Rostock. Ohne fünf verletzte oder kranke Spieler ist der Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock am Montag wieder ins Training eingestiegen. Nach dreiwöchigem Urlaub stand für die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner zum Auftakt der obligatorische Laktattest an.

Neben den Langzeitverletzten Maurice Litka (Knorpelschaden im Knie) und Pascal Breier (Knie- und Rückenprobleme) fehlten Lukas Scherff (Kniebeschwerden) und Max Hagemoser (grippaler Infekt) sowie Nico Neidhart, der in der vergangenen Woche an der Nase operiert wurde und noch einige Tage mit dem Training aussetzen muss. Das teilte Hansa am Montag mit.

Nach Suspendierung: Meißner und Munsy gehören wieder zum Profi-Team

Wieder mit dabei sind, wie von Trainer Glöckner am Ende der Hinrunde bereits angekündigt, Verteidiger Thomas Meißner und Stürmer Ridge Munsy. Beide waren von Glöckner-Vorgänger Jens Härtel Ende Oktober vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert worden. Die Nachwuchsspieler Benno Dietze und Theo Martens gehören weiterhin nicht mehr zum Profi-Kader und bleiben beim Oberliga-Team.

Neue Spieler sollen vorerst nicht zum Zweitliga-Neunten dazu stoßen. „In den kommenden drei Wochen wird der Cheftrainer mit diesem Kader trainieren und die Mannschaft noch besser kennenlernen. Es ist im Moment nicht geplant, dass in dieser Zeit Spieler zum Probetraining kommen“, erklärt Sportvorstand Martin Pieckenhagen die Pläne bis zum 22. Dezember.

Vorbereitungsspiel bei Union Berlin am 14. Dezember

Einen Tag später geht die Mannschaft dann wieder in einen kurzen Urlaub, bevor sie sich zum zweiten Teil der Vorbereitung am 2. Januar wiedertrifft. Vorher steht das einzige Testspiel vor der Weihnachtspause an: Am 14. Dezember (16 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Glöckner beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin an.

Am 5. Januar reist Hansa für zehn Tage ins Vorbereitungscamp nach Belek (Türkei). Die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga beginnt für den Koggenklub am 28. Januar mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim.