﻿Quintett fehlt – Rostock Dolphins starten ins neue Handballjahr

Hansa Rostock: Findet Torjäger Verhoek in der Rückrunde zu alter Form zurück?

Für den Niederländer ist die Zweitliga-Hinrunde beim FC Hansa Rostock nicht wunschgemäß verlaufen. Nach überstandener Knöchelverletzung will der 33-jährige Stürmer in der zweiten Saisonhälfte seine Torquote aufbessern. Was ihn optimistisch macht.