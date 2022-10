﻿„Nach dem Finale konnte ich kaum noch gehen“: Lea Friedrich spricht über ihren WM-Triumph

Bei der Bahnrad-Weltmeisterschaft in Frankreich war sie der Star des deutschen Teams: Lea Sophie Friedrich sorgte mit zwei Gold- und einer Silbermedaille für Furore. Dabei ging sie an ihre Grenzen und darüber hinaus. Was die 22-Jährige aus dem westmecklenburgischen Dassow so stark macht und wie nach ihrem insgesamt siebten WM-Titel jetzt weitergeht.

Saint-Quentin-en-Yvelines (Frankreich)/Rostock. Lea Sophie Friedrich entspannt in der Lobby ihres Hotels, als die OZ sie telefonisch erreicht. Rund 20 Stunden nach ihrem goldenen Abschluss bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Saint-Quentin-en-Yvelines bei Paris fährt die 22-Jährige langsam runter. „Bis jetzt habe ich noch nicht viel geschafft“, sagt sie und freut sich auf ein paar Tage Urlaub nach einem Kräfte zehrenden Wettkampf.

Bei der WM hat die junge Frau aus dem mecklenburgischen Dassow mehr geschafft, als man im Vorfeld erwarten konnte. Mit zwei Gold-, einer Silbermedaille und zwei Team-Weltrekorden war die Ausnahmeathletin die erfolgreichste Starterin in der deutschen Mannschaft.

Nach dem emotionalen Sieg im Keirin am Sonntag wurde beim Bund Deutscher Radfahrer (BDR) gefeiert. Sieben Medaillen – dreimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze – bedeuten Platz drei im Medaillenspiegel hinter den Niederlanden und Italien (jeweils vier Goldmedaillen).

„Ich freue mich dass ich den Titel verteidigen konnte, ich bin einfach nur glücklich“, sagt Lea Friedrich, die vorher bereits den Titel im Teamsprint sowie Silber im Einzelsprint gewonnen hatte und am Abschlusstag auf der Olympia-Bahn von Paris wieder einmal an ihre Grenzen gegangen war, wahrscheinlich darüber hinaus.

„Ich bekam Kopfschmerzen und konnte kaum noch gehen“

„Das Finale war richtig hart. Einerseits war ich total glücklich, gewonnen zu haben. Anderererseits hat mein Körper mir gezeigt, dass das gerade ganz schön Sport war“, sagt die Sprinterin, die im vergangenen Jahr wegen der besseren Trainingsmöglichkeiten von Schwerin nach Cottbus gewechselt ist. Nach der finalen Tortour habe sie Kopfschmerzen bekommen und kaum noch gehen können. „Es war nicht so angenehm, aber das nimmt man dafür natürlich in Kauf.“

Die Titelverteidigung im Keirin, inoffiziell auch „Kampfsprint“ genannt, war für Lea Friedrich der insgesamt siebte Sieg bei einer Weltmeisterschaft und wohl der emotionalste bei der WM in Frankreich. „Ich mache mir selbst Druck und habe hohe Erwartungen an mich. Es war deshalb total schön, meinen Titel verteidigen zu können“, erklärt sie die Tränen nach dem Erfolg. „Es tut weh, wenn man man einen Titel wieder abgeben muss. Deshalb bin ich da mit einem extremen Willen rangegangen. Vor dem Start habe ich geschrien wie ein Löwe, hat der Bundestrainer mir gesagt.“

Lea Friedrich: Habe hohen Anspruch an mich selbst

Da war Lea Friedrich schon im Tunnel, sie wollte das Rennen unbedingt für sich entscheiden und hat es dann auch geschafft. Wieder mal war die junge Frau aus Dassow auf den Punkt da, körperlich und mental. „Das habe ich vielen Leuten zu verdanken. Meinem Trainer, meinen Freunden, meiner Familie“, sagt sie.

Wesentliche Erfolgsfaktoren sind ihre ungeheure Disziplin und enorme Willenskraft. „Es liegt auch an mir selbst, dass ich so einen hohen Anspruch an mich habe. Ich halte mir immer vor Augen, was ich erreichen möchte. Das spornt mich auch im Training an.“

Bevor es für sie in dieser Woche zurück nach Deutschland geht, genießt Lea Friedrich zusammen mit ihrer Mutter erst mal ein paar freie Tage in Paris. Nach einem Abstecher nach Berlin zu einer Vereidigung der Bundespolizei, deren Sportfördergruppe sie angehört, macht die Ausnahmeathletin mit ihrer besten Freundin Urlaub in Portugal. „Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht“, weiß Lea Friedrich, die auch während ihres Urlaubs Krafttraining macht.

Nach dem Urlaub wartet die lukrative Track Champions League

Am 12. November fällt auf Mallorca der Startschuss für die UCI Track Champions League mit weiteren Stationen in Berlin (19.11.), Saint-Quentin-en-Yvelines bei Paris (26.11.) und dem Finale in London (2. und 3. Dezember). „Das hat nicht den Stellenwert einer Weltmeisterschaft, aber es ist auf jeden Fall richtig cool, da zu fahren.“

BDR-Sportdirektor besorgt um Finanzen Sportdirektor Patrick Moster vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) sorgt sich um die Finanzierung der Olympia-Vorbereitung in den kommenden zwei Jahren. Im Februar beginnt mit der Bahn-EM in Grenchen (Schweiz) die Olympia-Qualifikation, zu der auch die Nationen-Cups gehören, die größtenteils in Übersee stattfinden. Reisen nach Milton in Kanada oder Cali in Kolumbien sind notwendig, um das Punktekonto für Olympia zu füllen. „Solche Reisen sind teuer, aber die Zuwendungen sind nicht mehr geworden,“ sagt Moster und kritisiert, dass bei der Sportförderung keine Flexibilität mehr möglich ist. Es darf beispielsweise kein Euro aus der Straßen-Förderung auf die Bahn umgelegt werden. Etwas neidischschaut Moster nach Frankreich, das in zwei Jahren Ausrichter der Olympischen Spiele ist und deshalb einen viel höheren Etat hat. „Sie verfügen über ca. 80 Prozent mehr Fördergelder. Da hat man schon andere Möglichkeiten“, sagt der 55-Jährige.

Zumal es für die Bahn-Stars dort auch um gut gefüllte Prämientöpfe geht. Bei der Erstauflage im vergangenen Jahr waren die Rennen mit insgesamt 500 000 Euro dotiert. Die Premiere 2021 hat der BDR in guter Erinnerung. In der Sprint-Wertung der Frauen dominierten Emma Hinze und Lea Friedrich. Die aus Hildesheim stammende Hinze gewann alle Rennen im Sprint und sicherte sich damit den Gesamtsieg. Zweite wurde Friedrich, die im Keirin zwei von vier Rennen gewann.

Bevor es wieder auf die Bahn geht, plant die frisch gekürte Doppelweltmeisterin aber noch einen Abstecher in die Heimat, nach Dassow. „Ich will auf jeden Fall mal wieder nach Hause, auch weil ich meine Oma ewig nicht gesehen habe.“