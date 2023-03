﻿Profiboxen: Ramsan Amkhadov und Agasi Margaryan bleiben ungeschlagen

Radfahrer verletzt sich in Wismar bei Sturz auf glatter Fahrbahn

In den Morgenstunden hat es am Sonntag in vielen Regionen Mecklenburgs glatte Fahrbahnen gegeben. Ein 46-jähriger Radfahrer ist in Wismar „Am Schwanzenbusch“ in einer vereisten Kurve gestürzt und kam aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus.