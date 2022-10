﻿Rassismus-Eklat bei Hansa Rostock: Pöbler droht Stadionverbot

Nach den rassistischen Beleidigungen im Ostseestadion gegen Kaiserslauterns Torjäger Terrence Boyd hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Ob das jedoch derselbe ist, der sich bei Hansa Rostock gestellt hat, ist noch unklar. Was nun auf den Fan zukommt, warum der Staatsschutz ermittelt und warum ein Stadionverbot nicht unbedingt bedeutet, dass der Fan draußen bleiben muss.

Rostock. Es war eine hässliche Aktion eines Fans, mit der der betroffene Spieler abgeklärt umgeht. Kaiserslauterns Stürmer Terrence Boyd verzichtet auf eine Strafanzeige gegen den Pöbler, der ihn am vergangenen Freitag beim Heimspiel des FC Hansa gegen die Pfälzer im Ostseestadion rassistisch beleidigt hat. Die Polizei hat nun einen 23-jährigen Rostocker aus der aktiven Hansa-Fanszene als Tatverdächtigen ermittelt. Ob es sich um die gleiche Person handelt, die sich tags zuvor dem Verein gestellt hatte, ist noch offen.

Warum ermittelt der Staatsschutz zur Beleidigung bei Hansa?

"Es steht der Tatbestand der Volksverhetzung im Raum", erklärt ein Sprecher des Rostocker Polizeipräsidiums. Das ist ein Delikt, das bei der Kriminalpolizeiinspektion bearbeitet wird: in der Abteilung Staatsschutz. Dessen Hauptaufgabe ist es, politisch motivierte Straftaten zu verfolgen oder zu verhindern. So ermittelt der Staatsschutz zum Beispiel auch im Fall der abgebrannten Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge in Groß Strömkendorf (bei Wismar).

Wie laufen die Ermittlungen gegen den Hansa-Pöbler ?

Die Polizei hat einen 23-jährigen Tatverdächtigen aus Rostock ermittelt. Ob es sich dabei um dieselbe Person handelt, die sich zuvor bei Hansa gestellt hatte, war am Dienstagnachmittag noch offen. Die Beleidigung („Scheiß Kanake“) des dunkelhäutigen US-Stürmers vom FCK ist in der TV-Übertragung von Sky deutlich zu hören. Bildmaterial hat der Sender von der Aktion offenbar nicht. Man habe es geprüft – „ohne verwendbares Ergebnis“, teilte ein Sky-Sprecher mit.

Der Beschuldigte wird, wie in jedem Strafverfahren üblich, im Rahmen des Ermittlungsverfahrens vorgeladen und angehört. „Er hat das Recht, sich zu äußern, muss es aber nicht“, erklärt der Sprecher des Polizeipräsidiums.

Wie lange dauert so ein Ermittlungsverfahren?

Das sei nicht vorhersehbar, sagt der Sprecher. Nach Abschluss der Ermittlungen würden die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft übergeben. Diese entscheidet dann aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse, ob Anklage erhoben wird oder nicht.

Was unternimmt Hansa Rostock nach dem Zwischenfall?

Der Verein hat gegen den Pöbler ein Stadionverbotsverfahren eingeleitet. Es sei eines von mehr als 50, die Hansa allein in dieser Saison auf den Weg gebracht habe, so Klubchef Robert Marien. Ähnlich wie im polizeilichen Verfahren wird der Fan vom Verein schriftlich zur Anhörung geladen. Bei Bedarf könne er das Fanprojekt, die Blau Weiß Rote Hilfe – also Anwälte – einschalten und die Fanbeauftragten mitnehmen, erklärt Marien.

Was ist eigentlich ein Stadionverbot?

„Ein Stadionverbot untersagt der betreffenden Person den Aufenthalt im Stadion und dessen Umfeld. Das Stadionverbot ist eine präventive Maßnahme zur Gefahrenabwehr, um die Sicherheit von Veranstaltungen und deren Besuchern und Besucherinnen zu gewährleisten“, schreibt der Deutsche Fußball-Bund (DFB).

Gibt es unterschiedliche Formen von Stadionverboten?

Ja. „Je nach Gefahrenprognose“, so heißt es beim DFB, „kann sowohl ein örtlich als auch ein bundesweit wirksames Stadionverbot ausgesprochen werden. Beide Arten des Stadionverbots beziehen sich nicht nur auf das Stadion selbst, sondern auch auf die Außenbereiche des Stadions, die unter das Hausrecht fallen“. Der wichtigste Zweck von Stadionverboten sei es, „einen reibungslosen sowie friedfertigen Ablauf sicherzustellen“.

Wie lange dauert ein Stadionverbot?

Grundsätzlich ist es immer befristet. „Die Dauer hängt von verschiedenen Faktoren ab. Je nach Schwere des Vorfalls kann das Verbot dabei zwischen einer Woche und 36 Monaten variieren. In wiederholten schweren Fällen kann die Dauer auf bis zu 60 Monate ausgedehnt werden“, schreibt der DFB. Bei der Entscheidung würden Faktoren, wie zum Beispiel das Alter des Täters oder der Täterin, die Folgen der Handlung oder eine etwaige Reue, berücksichtigt.

Muss ein Fan mit Stadionverbot grundsätzlich draußen bleiben?

Nein, nicht unbedingt. Stadionverbote können auf Bewährung und gegen bestimmte Auflagen ausgesprochen werden. So sind mehrere Hansa-Fans, die nach der DFB-Pokalniederlage beim VfB Lübeck unerlaubt den Stadioninnenraum betreten hatten, mit Bewährung davongekommen. Erst bei einem weiteren gravierenden Regelverstoß droht ihnen ein Betretungsverbot. „Stadionverbot ist ein explizites präventives Mittel“, sagt Marien. Grundsätzlich helfe die verbesserte Kameratechnik im Ostseestadion, die Täter zu identifizieren.

Welche Auflagen kann es für den Hansa-Pöbler geben?

„Es kann sein, dass der Betroffene eine bestimmte Tribüne nicht betreten oder dass er bei Auswärtsspielen nicht dabei sein darf – wenn es eine Auswärtstat war“, erklärt Marien. Es kann Meldeauflagen geben oder der Übeltäter muss sich Alkoholtests unterziehen, wenn er seine Tat unter Alkoholeinfluss ausgeübt hat. Auch die Ableistung von Sozialstunden kann anstelle eines Stadionverbots ausgesprochen werden. So wie in dieser Saison bei einem Flitzer, der nach einem Hansa-Spiel von der Tribüne gesprungen und damit in den Innenraum eingedrungen war.

Wer entscheidet über ein Stadionverbot bei Hansa Rostock?

Bei Hansa Rostock ist das der entsprechend geschulte Stadionverbotsbeauftragte. Er wird darüber befinden, wie der Pöbler vom Lautern-Spiel sanktioniert wird. In den DFB-Richtlinien heißt es: „Die Festsetzung eines Stadionverbots soll (…) möglichst zeitnah zu der die Menschenwürde verletzenden oder sicherheitsbeeinträchtigenden Handlung des Betroffenen (…) erfolgen“.