﻿Regionalliga Nordost: Hansa Rostocks U 23 eröffnet bei Rot-Weiß Erfurt

Verstärkung für Handball-Club

Vor sieben Monaten debütierte Finia Wolf als 16-Jährige in der Bundesliga, nun strebt das Handball-Talent mit dem Rostocker HC den Aufstieg in die zweite Liga an. Was sie sich vom Wechsel an die Warnow erhofft.