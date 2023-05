﻿Riesenschritt Richtung Rettung: Hansa Rostock zittert sich zum Sieg in Sandhausen

Sandhausen. Jetzt ist die Rettung ganz nah: Der FC Hansa Rostock hat seine Siegesserie am Freitagabend fortgesetzt und auch das Kellerduell beim SV Sandhausen gewonnen. Nils Fröling (17.) und Kai Pröger (37., Foulelfmeter) erzielten in einem zerfahrenen Spiel im Stadion am Hardtwaldt die Tore für die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz, die nun vor dem Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga steht. Nach souveräner erster Halbzeit mussten die Gäste nach dem Anschlusstreffer von Janik Bachmann (54.) um den Sieg zittern.

„Wir sind zum richtigen Zeitpunkt wieder aufgewacht und haben die wichtigen Spiele gezogen. Ganz durch sind wir noch nicht, aber ich bin guter Dinge, dass wir das jetzt über die Bühne bringen“, sagt Torschütze Pröger bei „Sky“. Auch Schwartz war nach dem Sieg gegen seinen Ex-Klub erleichtert und gewährte seinen Spielern zwei freie Tage: „Sie haben es sich verdient, zwei Tage mal durchzuschnaufen und kurz feiern – aber es ist noch nichts erreicht.“

Wenn Arminia Bielefeld am Sonnabend in Kaiserslautern verliert und Regensburg einen Tag später nicht gegen den Hamburger SV gewinnt, wäre Hansas Rettung zwei Runden vor Schluss perfekt. Für die Rostocker steht noch das Auswärtsspiel in Nürnberg (21. Mai) und eine Woche später im Ostseestadion das Saisonfinale gegen Eintracht Braunschweig auf dem Spielplan.

Hansa Rostock zum vierten Mal in Folge mit derselben Startelf

Ins vorletzte Auswärtsspiel der Saison startete Hansa zum vierten Mal in Folge mit derselben Startelf. Auch John Verhoek, der vergangenes Wochenende gegen Jahn Regensburg (2:0) seine persönliche Torflaute beendet hatte, blieb zunächst draußen. Die erste Torannäherung gab es durch die Kurpfälzer, die gegen tief stehende Gäste deutlich mehr Ballbesitz hatten: Nach einer hohen Flanke in den Rostocker Strafraum klärte Roßbach die Situation vor dem lauernden Esswein (6.).

Geordnete Offensivaktionen blieben auf beiden Seiten aber Mangelware. Viele hart geführte Zweikämpfe ließen kaum Spielfluss entstehen, lange Bälle fanden zumeist nicht den Adressaten. Die Rostocker Führung fiel wie aus dem Nichts. Nach Kopfballvorlage von Hinterseer setzte Fröling zu einem Sololauf an, bei dem er drei, vier Sandhausener und zuletzt auch Torhüter Drewes umkurvte. Aus kurzer Distanz schob der Schwede zur Führung ein (17.) – gut 1500 Hansa-Fans im Stadion jubelten.

Damian Roßbach mit Oberschenkelverletzung früh raus

Vier Minuten nach der Führung wurde es auch für Hansa erstmals brenzlig. Nach einer Hereingabe wurde der Ball von einem Rostocker aufs Tor abgefälscht, Kolke konnte mit einer starken Reaktion ein Eigentor gerade noch verhindern. Bitter für Hansa: Nach einer guten halben Stunde musste Verteidiger Roßbach mit einer Oberschenkelblessur raus, für ihn rückte Meißner in die Abwehrkette.

Hansa ließ sich durch den Wechsel nicht aus dem Konzept bringen, im Gegenteil. Die Rostocker waren zielstrebiger und bekamen das Spiel zunehmend besser unter Kontrolle. Als Pröger im Strafraum von Sicker von den Beinen geholt wurde, entschied der Unparteiische auf Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und versenkte den Ball cool zum 2:o. Es war das zehnte Saiosntor des besten Hansa-Schützen, der auch gegen Regensburg (2:0) und in Kaiserslautern (1:0) getroffen und beim Heimsieg gegen Fürth (2:0) beide Tore vorbereitet hatte.

Nach Anschlusstor: Vermeintliches 2:2 für Sandhausen annulliert

Sandhausen schien am Boden, doch nach dem Seitenwechsel meldete sich das Schlusslicht doch noch zurück – weil Hansa nicht konsequent verteidigte. Van Drongelen und Schumacher standen nach einer Esswein-Flanke zu weit weg von Bachmann, der per Kopf verkürzte (54.). Das erste Gegentor für Hansa nach 327 Minuten. Das zweite zum vermeintlichen 2:2 von El-Zein nahm der Schiedsrichter wegen eines Handspiels zu Recht zurück (66.).

Dennoch: Die Hoffnung bei Sandhausen war zurück. Die Kurpfälzer setzten sich in der Rostocker Hälfte fest, Hansa war jetzt deutlich verunsichert und konnte kaum mehr für Entlastung sorgen. Aber Sandhausen fehlte es an Durchschlagskraft, so dass Hansa den Zittersieg über die fünfminütige Nachspielzeit ins Ziel retten konnte.

Hansa: Kolke – Neidhart, Malone, van Drongelen, Roßbach (33. Meißner), Schumacher – Pröger (90.+2 Strauß), Fröde, Dressel (90.+2 Ananou), Fröling (63. Schröter) – Hinterseer (63. Verhoek).

Tore: 0:1 Fröling (17.), 0:2 Pröger (37.), 1:2 Bachmann (54.)