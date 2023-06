﻿Abschiedsspiel von Marcel Ziemer: Viele Weggefährten von Hansa Rostock kommen

Rostock. Nur noch zwei Wochen, dann wird es emotional für Marcel Ziemer. Der ehemalige Fußball-Profi des FC Hansa Rostock (2014 bis 2018) wird am 24. Juni um 14 Uhr sein Abschiedsspiel bestreiten. Im Rostocker Leichtathletikstadion wird der 38-Jährige mit Verwandten, Freunden und engen Weggefährten in einer Auswahl zusammenspielen. Die „Cello Allstars“ nennt Ziemer sein Team, das er mit einigen bekannten Gesichtern zusammengestellt hat.

Viele ehemalige Hansa-Rostock-Spieler dabei

So wird der aktuelle Hansa-Stürmer Pascal Breier mit von der Partie sein. Zudem haben mit Amaury Bischoff, Stefan Wannenwetsch, Marcus Hoffmann und Christian Bickel weitere Ex-Hanseaten zugesagt. Sogar FCH-Zeugwart Andreas Thiem (58) soll aktiv auf dem Feld mitwirken. „Andi (Spitzname von Thiem, d. Red.) ist eine Legende, er lebt den FC Hansa mit unfassbarem Herzblut. Ich finde es eine total tolle Sache, dass er mitspielt“, sagte Ziemer.

Sie spielen bei den Cello Allstars mit Marcel Ziemer (Ex-Fußball-Profi), Marc Ziemer, Jonas Ziemer (beide Söhne), André Ziemer (Bruder), Amaury Bischoff, Christian Bickel, Marcus Hoffmann, Stefan Wannenwetsch (ehemalige Hansa-Profis), Pascal Breier (aktuell FC Hansa), Andreas Thiem (Hansa-Zeugwart), Tobias Hamann (Hansa-Physiotherapeut), Steffen Bohl (ehemaliger Mitspieler vom 1. FC Kaiserslautern), Onni Schlebusch (Radiomoderator Ostseewelle), David Grabarczyk (One-Love-Bekleidung), Guido Kocer (Jugendfreund), Yannick Bach, Fabi Wadra, Janni (weitere Freunde).

Für seine Mannschaft will er am Ende 22 bis 23 Spieler beisammen haben. 18 Aktive hat der gebürtige Pfälzer bereits enthüllt. Unter ihnen sind auch sein Bruder André sowie die beiden Söhne Marc und Jonas. „Insgesamt ist das ein richtig cooler und bunter Haufen, den wir da zusammenhaben. Mit ihnen aufzulaufen, wird auf jeden Fall emotional für mich werden“, erzählt Ziemer, der überlegt, über das kommende Wochenende auch noch zwei Wildcards für seine Truppe zu vergeben. Das soll über die Sozialen Medien geschehen.

FC Förderkader organisiert Abschiedsspiel

Spielen werden die „Cello Allstars“ gegen eine Auswahl des FC Förderkader René Schneider. Langjährige Mitglieder aus dem Altherren- und Männerbereich sowie aus der U 19 werden das Team bilden. Generell hat der Klub vom Damerower Weg mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Gehlsdorf die Organisation für das Ereignis übernommen. Ziemer ist seit November beim FC Förderkader Co-Trainer der U 17.

„Der Verein investiert da echt viel Zeit, um etwas Tolles auf die Beine zu stellen. Ich bin sehr dankbar dafür und fest davon überzeugt, dass es ein gelungener Tag wird“, bedankt sich Ziemer. Für die zweite Herrenmannschaft des FC Förderkader war er in der Rückrunde zweimal in der Kreisliga aufgelaufen. „Wie lange ich beim Abschiedsspiel kicken werde, kann ich noch nicht sagen. Körperlich ist das nicht mehr so einfach für mich“, so Ziemer.

Vereinschef Greinert sieht Ziemer als „Bereicherung“

Nach einem Kreuzbandriss im August 2017 musste der einstige Torjäger im Sommer 2018 seine Laufbahn beenden. In der Nähe seiner Heimatstadt wurde der Mann, der 102 Pflichtspiele (43 Tore) für den FC Hansa bestritt, anschließend Nachwuchstrainer in der Nähe seiner Heimatstadt Worms. Im Herbst 2022 zog es Ziemer zurück an die Ostsee. Mittlerweile wohnt er unweit von Rostock und arbeitet bei der Wiro, dem größten Wohnungsunternehmen in MV.

Förderkader-Vereinschef Horst Greinert sieht in Ziemer jemanden mit viel Fußballsachverstand. „Er kann den jungen Talenten im Training viel mitgeben. Marcel ist ehrgeizig, intensiv dabei und eine Bereicherung“, sagt Greinert. Er ist ebenfalls in die Planungen für das Abschiedsspiel involviert. So sollen noch ein paar Aktionen rund um das Event stattfinden. Die Rostocker planen vor dem Kick im Leichtathletikstadion noch ein Funino-Turnier für sehr junge Fußballer.

Ziemer mit der U 17 noch in der Regionalliga-Relegation vertreten

Obendrein soll Ziemer an seinem großen Tag bereits am Vormittag im Einsatz sein – allerdings an der Seitenlinie. Seine B-Junioren vom FC Förderkader spielen zum Ende der Saison in der Relegation noch um den Aufstieg in die U-17-Regionalliga Nordost.

„Wir haben beim Verband angefragt, ob wir unser Heimspiel auf den 24. Juni um 11 Uhr ansetzen können“, teilt Greinert mit. Er wartet noch auf die Genehmigung des Nordostdeutschen Fußballverbandes sowie des Gegners, der noch nicht feststeht. Die Rostocker planen, die Begegnung auf dem Kunstrasenplatz der Hansa-Nachwuchsakademie austragen zu lassen.

Nach der Partie der U 17 könnte Ziemer zu Fuß zur Austragungsstätte seines Abschiedsspiels gehen. Bislang sind für das Event rund 600 Karten verkauft. Wenn es um die 1000 Zuschauer werden sollten, wäre der zweimalige Erstliga-Akteur (für den 1. FC Kaiserslautern) schon zufrieden. Wie viele letztendlich kommen werden, kann Ziemer nur schwer einschätzen. „Viele bevorzugen die Tageskasse. An der können Hansa-Fans bekanntlich auch mal Schlange stehen“, sagt er. Ein Teil der Einnahmen sollen auch einem guten Zweck zugutekommen. Ein Ticket kostet 12,50 Euro. Kinder unter zwölf Jahren bezahlen 6,50 Euro.

Hier gibt es Tickets für das Abschiedsspiel von Marcel Ziemer

