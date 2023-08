Basketball-Bundesliga

Rostock Seawolves: Alle Gegner und Termine bis Ende Januar

Der BBL-Spielplan der Seawolves steht: Am 2. Weihnachtstag kommt Champions-League-Sieger Bonn nach Rostock. Am 7. Januar ist Bayern München zu Gast in der Stadthalle. Kartenvorverkauf beginnt am 17. August.