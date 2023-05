﻿„Das wird elektrisierend“ – Europameister Felix Langberg bestreitet Titelkampf bei „Rostock boxt!“

Rostock. Felix Langberg freut sich riesig. Der Europameister wird seinen Titel erstmals am 24. Juni bei der zweiten Auflage von „Rostock boxt!“ verteidigen. Wie der ausrichtende Hamburger Boxstall P2M am Dienstag bekannt gab, wurde das auf zehn Runden angesetzte Duell gegen den Griechen Marios Kollias (32) aufgewertet. P2M hatte bei der WBA wegen eines Titelkampfes angefragt. Der Weltverband hat nun grünes Licht gegeben.

„Das ist mega geil, zu Hause, quasi in meinem Wohnzimmer, als Europameister den Titel zu verteidigen! Ich kann mir keine schönere Kulisse vorstellen, um mit dem Gürtel in die Halle zu kommen“, schwärmt Langberg. Der in zwölf Profikämpfen ungeschlagene Schwergewichtler erwartet eine „elektrisierende Stimmung“ in der Stadthalle. „Das sind unbezahlbare Momente, die einem niemand nehmen kann.“

Mit ein bisschen Glück können Sie am 24. Juni live dabei sein. Die OSTSEE-ZEITUNG verlost 10 × 2 Eintrittskarten für „Rostock boxt!“

Boxfans können sich auf vier Titelkämpfe freuen

Langbergs Manager Maik Stahr freut sich, dass sein Schützling „den Gürtel in Rostock präsentieren und hoffentlich verteidigen wird“.

Somit können sich die Boxfans auf vier Titelkämpfe in Rostock freuen. Neben Langberg, der den Hauptkampf bestreiten wird, boxt die Berlinerin Nina Meinke gegen die Japanerin Kimika Miyoshi um den WBA-Gold-World-Titel. „Das ist mit das Beste, was man im Frauenboxen derzeit präsentieren kann“, sagt P2M-Sportdirektor Christian Morales.

Simon Zachenhuber (Erding) kämpft um den WBA-Continental-Europe-Titel. Der Ukrainer Petro Ivanov, der als Gastboxer dabei ist, will seinen IBF-International-Titel verteidigen.

Mit dabei sind auch WIBF-Weltmeisterin Dilar Kisikyol, die beiden Schwergewichtler Peter Kadiru (beide Hamburg) und Viktor Jurk (Flensburg) sowie vier weitere Boxer aus Mecklenburg-Vorpommern: Araik Marutjan (Schwerin), Agasi Margaryan (Greifswald), Max Suske (Stralsund) sowie der Rostocker Ramsan Amkhadov.

Das Duell Marutjan gegen Meiser verspricht Spannung

Marutjan, Olympia-Teilnehmer von 2016 in Rio, wird in einem hochinteressanten Duell gegen den Berliner Jan Meiser antreten. „Das wird ein spannender Kampf werden. Auch die anderen Jungs aus der Region werden ihre Chance nutzen und sich den Zuschauern zeigen.“

Margaryan trifft auf den Portugiesen Sidney da Rosa Manuel. Suske bekommt es mit dem Mazedonier Emran Aliju zu tun. Der Gegner von Amkhadov steht noch nicht fest.

Der 1,96 Meter große Langberg, der bei BoxRec an Position 136 der Weltrangliste geführt wird (Kollias ist 91.), bereitet sich derzeit in Hamburg auf seine erste Titelverteidigung vor. Am Pfingstmontag drehte er 20 Runden á drei Minuten am Stück. Acht Durchgänge waren Wettkampf-Sparring mit dem deutschen Meister Peter Kadiru. „Das war richtig geil und hat Spaß gemacht“, ist der Rostocker begeistert. Am 24. Juni möchte er sich mit einem Heimsieg für seine harte Trainingsarbeit belohnen.

