OZ-Strandkorbtalk

Am 23. Juni startet das Piraten-Open-Air-Theater in Grevesmühlen in die neue Spielsaison – und wird volljährig. Zum 18. Mal sorgen waghalsige Stunts und Kanonenschüsse für Furore in Nordwestmecklenburg. Zwanzig Episoden will Intendant und Urheber Peter Venzmer in Grevesmühlen spielen. Ruft dann die Karibik?