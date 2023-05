﻿Rostock: Profiboxer Felix Langberg greift die Top 100 an –„Ich will nach oben“

Lokalmatador Felix Langberg nimmt die Top 100 ins Visier. Der Europameister steigt am 24. Juni bei „Rostock boxt!“ gegen den Griechen Marios Kollios, die aktuelle Nummer 96 der Welt, in den Ring. Langberg ist nicht der einzige Kämpfer aus MV.

Rostock. Der erste Titelgewinn macht Lust auf mehr. Jetzt greift Felix Langberg die Top 100 an. Der 31-jährige Europameister bekommt es am 24. Juni bei der zweiten Auflage von „Rostock boxt!“ mit dem Griechen Marios Kollias (32) zu tun. Das gab der Hamburger Boxstall P2M am Mittwoch im Rahmen eines Online-Pressemeetings bekannt.